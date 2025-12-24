  1. В Україні
Фальшиві довідки за $4 тисячі: у Полтаві суд виніс вирок продавцю відстрочок

10:30, 24 грудня 2025
Як у Полтаві оформлювали відстрочки «під ключ» і чим це закінчилось у суді.
У Полтаві суд розглянув справу №552/9852/25 про незаконні відстрочки від мобілізації.

Чоловік за гроші допомагав військовозобов’язаним уникати призову, оформлюючи підроблені медичні документи.

Суд призначив йому 5 років ув’язнення, але реально до тюрми чоловік не пішов — покарання замінили на випробувальний строк.

Як встановив Київський районний суд м. Полтави, обвинувачений домовлявся з військовозобов’язаними та за грошову винагороду організовував виготовлення фальшивих довідок.

Йшлося про:

  • висновки лікарських комісій про нібито потребу догляду за хворими родичами;
  • довідки про встановлення I або II групи інвалідності.

Такі документи використовувалися для отримання офіційної відстрочки від мобілізації. За одну «послугу» брали близько 4 тисяч доларів.

Було задокументовано щонайменше два завершені випадки передачі підроблених документів і грошей.

Суд дійшов висновку, що ці дії:

  • підривали процес мобілізації;
  • зменшували кількість людей, які мали бути призвані;
  • перешкоджали роботі Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

Чоловіка визнали винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу: за перешкоджання діяльності ЗСУ та за підроблення офіційних документів.

За сукупністю злочинів чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням щирого каяття та активного сприяння слідству, суд звільнив його від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки з покладенням обов’язків, передбачених законодавством.

Крім того 25 купюр по 100 доларів, які були речовим доказом, повернули Управлінню СБУ в Полтавській області, а 1500 доларів суд постановив спрямувати на потреби однієї з бойових бригад ЗСУ. 

Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

