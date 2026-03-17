У Британії профспілку оштрафували на 265 тисяч фунтів через сміттєвий страйк

Суд встановив, що організація неодноразово порушувала заборону на блокування сміттєвозів.

У Великій Британії профспілку Unite оштрафували на 265 тисяч фунтів стерлінгів після того, як суддя встановив, що вона неодноразово порушувала судову заборону під час страйку працівників зі збору сміття у Бірмінгемі. Про це повідомляє BBC.

Штраф фактично є покаранням, яке сплачується державі, оскільки неповага до суду вважається правопорушенням проти судової системи. Крім того, профспілка повинна здійснити проміжний платіж у розмірі 170 тисяч фунтів на покриття юридичних витрат міської ради Бірмінгема.

Судова заборона, видана торік, забороняє блокування сміттєвозів на депо та вулицях по всьому місту.

Міська рада звернулася до суду із заявою про неповагу до суду в липні, посилаючись на систематичні порушення, зокрема блокування транспортних засобів, випадки, коли члени профспілки ставали перед рухомими важкими машинами, а також перекриття доріг.

Член виконавчого комітету ради з питань довкілля та транспорту Маджид Махмуд заявив: «Це рішення підтверджує, що Unite намагалася перешкодити нам збирати сміття у мешканців і фактично завалити місто відходами.

Ми завжди визнавали, що кожен має право на протест і що Unite має право організовувати пікети відповідно до закону.

Однак люди також мають право працювати».

Генеральна секретарка Unite Шерон Грем назвала штраф «жалюгідною спробою залякати працівників».

«Unite не дозволить, щоб ці працівники платили за прорахунки міської ради зі своєї зарплати», — сказала вона.

