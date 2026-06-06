  1. В Україні

Ветерани можуть отримати пільговий кредит на житло під 3% річних – умови програми

14:49, 6 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пільгове кредитування передбачає придбання житла на строк до 30 років із мінімальним першим внеском від 6%.
Ветерани можуть отримати пільговий кредит на житло під 3% річних – умови програми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість скористатися державною програмою пільгового кредитування для придбання житла. Про це нагадав Сумський обласний ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Програма передбачає фінансування купівлі квартири або житлового будинку віком до 50 років, а також реконструйованого житла, яке не є старшим за 35 років.

Основні умови кредитування

  • відсоткова ставка — 3% річних;
  • строк кредиту — до 30 років;
  • перший внесок — від 6%.

Кредит надається на придбання житла нормативної площі: 52,5 кв. м для однієї особи або подружжя, а також додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Право на участь у програмі мають учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на квартирному обліку, мають офіційний дохід, не забезпечені житлом або мають житлову площу менше ніж 13,65 кв. м на одну особу, а також раніше не користувалися іншими державними житловими програмами.

Для отримання кредиту необхідно зареєструватися в системі Держмолодьжитла, обрати житло, подати пакет документів і після погодження укласти кредитний договір.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани кредит пільги УБД

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Україна змінює правила перегляду судових рішень — тепер достатньо визнання порушення державою

Судові рішення пропонують переглядати не лише після рішень міжнародних судів, а й після визнання Україною порушення міжнародних зобов’язань.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]