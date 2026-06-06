Ветерани можуть отримати пільговий кредит на житло під 3% річних – умови програми

Пільгове кредитування передбачає придбання житла на строк до 30 років із мінімальним першим внеском від 6%.

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Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість скористатися державною програмою пільгового кредитування для придбання житла. Про це нагадав Сумський обласний ТЦК та СП.

Програма передбачає фінансування купівлі квартири або житлового будинку віком до 50 років, а також реконструйованого житла, яке не є старшим за 35 років.

Основні умови кредитування

відсоткова ставка — 3% річних;

строк кредиту — до 30 років;

перший внесок — від 6%.

Кредит надається на придбання житла нормативної площі: 52,5 кв. м для однієї особи або подружжя, а також додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Право на участь у програмі мають учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на квартирному обліку, мають офіційний дохід, не забезпечені житлом або мають житлову площу менше ніж 13,65 кв. м на одну особу, а також раніше не користувалися іншими державними житловими програмами.

Для отримання кредиту необхідно зареєструватися в системі Держмолодьжитла, обрати житло, подати пакет документів і після погодження укласти кредитний договір.

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