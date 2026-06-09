Верховний Суд став на бік іранського аспіранта у міграційній справі, бо суди не перевірили інформацію СБУ

Верховний Суд скасував рішення у справі іранського аспіранта щодо посвідки на проживання в Україні, зазначивши, що суди не перевірили належним чином обґрунтованість даних СБУ.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув справу № 260/3985/24 про відмову громадянину Ірану у позові проти Державної міграційної служби щодо скасування посвідки на тимчасове проживання.

Обставини справи

До суду звернувся громадянин Ірану, який тривалий час проживає в Україні. Позивач оскаржував рішення ДМС Закарпатської області про скасування його посвідки на тимчасове проживання, виданої у вересні 2023 року зі строком дії до 2027 року. Про скасування позивач дізнався у травні 2024 року через повідомлення в Viber. Підставою вказано загальне посилання на Порядок № 322, однак, за словами позивача, у рішенні не наведено конкретних фактів чи доказів його протиправної поведінки, кримінальних проваджень або судових рішень.

Підставою для відмови стало, те, що позивач нібито є прихильником політичного керівництва Ірану та Верховного лідера країни, підтримує виправдання повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сприяє політичній та економічній підтримці Росії, а також може бути залучений до процесів, пов’язаних із вдосконаленням військово-промислового комплексу.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позицію міграційної служби, вказавши, що вона діяла в межах повноважень та на підставі даних Служби безпеки України.

Касаційна скарга обґрунтована тим, що суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували норми права, зокрема Порядок №322, та не врахували висновки Верховного Суду у подібних справах. Представник позивача вказує, що рішення про скасування посвідки ухвалено без належних доказів, а суди формально погодилися з поданням СБУ, не перевіривши його обґрунтованість.

Позивач стверджував, що не має судимостей і не притягувався до кримінальної відповідальності. Він законно проживає в Україні з 2016 року, навчається в аспірантурі, бере активну участь у протестах проти підтримки Росії з боку влади Ірану. Зокрема, висловлював готовність воювати за Україну, а також допомагає пораненим військовим, які проходять реабілітацію.

Також зазначається, що подання СБУ не є самостійним предметом оскарження, однак його зміст мав бути перевірений ДМС і оцінений судами відповідно до вимог статті 2 КАС України. Крім того представник позивача наголосив, що позивач не вчиняв дій, які б становили загрозу національній безпеці, та тривалий час законно проживає в Україні, навчається і займається науковою діяльністю.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд, оцінюючи висновки судів попередніх інстанцій зазначив, що суди обмежилися констатацією наявності подання Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 22.03.2024 №14/3/2-4713 як достатньої підстави для скасування посвідки, не перевіривши, чи відповідає спірне рішення критеріям, визначеним частиною другою статті 2 КАС України.

Суд наголосив, що не було належним чином встановлено, чи дійсно позивач вчиняв дії, які можуть загрожувати національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, а також чи існують належні та допустимі докази таких дій, як того вимагає підпункт 4 пункту 63 Порядку №322. Також Верховний Суд звернув увагу, що навіть за наявності подання уповноваженого органу, рішення ДМС повинно бути обґрунтованим, прийнятим із урахуванням усіх істотних обставин та відповідати принципам пропорційності й належної адміністративної процедури.

Зокрема, Верховний Суд також підкреслив, що подібні правові висновки вже викладалися у його попередніх постановах, зокрема у справах №160/1521/23, №344/9604/23, №380/7720/23, №160/632/23, №160/19394/22 та №160/3604/23, і підстав для відступу від них не вбачається.

Суд дійшов висновку, що судами попередніх інстанцій порушено вимоги процесуального права щодо повного і всебічного з’ясування обставин справи, оскільки не було досліджено фактичні дані, викладені у матеріалах справи, та не надано належної оцінки доводам позивача.

Враховуючи, що встановлення всіх обставин справи вимагає дослідження доказів, що не може бути здійснено судом касаційної інстанції, Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав, передбачених частиною другою статті 353 КАС України, для скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Наразі посвідка іранського аспіранта залишається скасованою, але справа повертається на новий розгляд, де суд має повноцінно дослідити докази та обставини. Рішення про скасування посвідки за підпунктом 4 пункту 63 Порядку № 322 через загрозу національній безпеці має відповідати всім критеріям частини 2 статті 2 КАС України: законність, обґрунтованість, неупередженість, пропорційність. ДМС як суб’єкт владних повноважень зобов’язаний перевірити обґрунтованість подання СБУ та відобразити в своєму рішенні конкретні обставини, які свідчать про загрозу, оскільки одного посилання на подання спецслужби недостатньо.

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