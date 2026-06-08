ТСК заявила про відсутність захисту цивільних журналістів, яких викрадає та катує РФ

Парламентська комісія дійшла висновку, що цивільні журналісти в російській неволі перебувають в особливо вразливому становищі через обмежені можливості міжнародного захисту.

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

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У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови №15292 від 3 червня 2026 року про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників суб'єктів у сфері медіа за результатами діяльності за шестимісячний період.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування злочинів проти журналістів у своєму проміжному звіті звернула увагу на проблему, яка залишається менш помітною, ніж статистика вбивств чи руйнувань редакцій.

Йдеться про становище цивільних журналістів, яких Російська Федерація незаконно утримує в місцях несвободи.

Комісія констатує, що Російська Федерація незаконно утримує щонайменше 26 українських журналістів та працівників медіа. Частина з них перебуває в неволі понад десять років.

Серед встановлених проблем ТСК називає відсутність системного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста, непідтвердження місць перебування утримуваних осіб, тривалу ізоляцію, фактичну недоступність міжнародного моніторингу та системні ризики катувань.

Під час одного із засідань комісії було повідомлено, що Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно підтвердив лише одну особу з 26 журналістів та працівників медіа, яких Росія незаконно утримує. У звіті зазначено, що це стало одним із найбільш критичних висновків засідання.

Особливу увагу ТСК приділила правовому становищу цивільних журналістів. У звіті зазначено, що вони перебувають в особливо вразливому становищі, оскільки, на відміну від військовополонених, не мають ефективних міжнародних процедур захисту, а можливості міжнародного моніторингу їхнього утримання є суттєво обмеженими.

Під час обговорення цього питання комісія окремо аналізувала відмінність між військовополоненими та незаконно утримуваними цивільними журналістами.

Комісія також звернула увагу на низку проблем, з якими стикаються незаконно утримувані цивільні журналісти.

Серед них — відсутність формалізованих процедур обміну, обмежені міжнародні механізми впливу, складність підтвердження місця перебування, високий ризик ізоляції та катувань, а також обмежений доступ міжнародних місій.

У звіті зазначається, що переслідування журналістів не обмежується незаконним позбавленням волі. За даними комісії, Російська Федерація використовує викрадення, незаконні затримання, насильницькі зникнення, тортури, ізоляцію, псевдосудові механізми та заочні кримінальні переслідування.

ТСК також зафіксувала щонайменше 35 випадків інструменталізації кримінального переслідування. За даними комісії, такі механізми застосовуються як щодо українських журналістів, так і щодо іноземних кореспондентів.

Окремо було зазначено, що переслідування стосується не лише професійних журналістів у вузькому значенні.

Під загрозою перебувають усі цивільні особи, які:

збирають інформацію;

фіксують злочини;

документують порушення;

передають дані назовні.

У підсумковому звіті комісія дійшла висновку, що Російська Федерація здійснює системну, цілеспрямовану та багаторівневу політику переслідування журналістів і працівників медіа. Серед інструментів такого переслідування названо незаконне позбавлення волі, катування, насильницькі зникнення, псевдосудове переслідування та криміналізацію професійної діяльності.

Серед рекомендацій комісії — посилення міжнародної адвокації щодо незаконно утримуваних журналістів, забезпечення доступу міжнародних гуманітарних місій, правового захисту цивільних журналістів та міжнародного моніторингу місць утримання.

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