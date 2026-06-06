Після ДТП суд дозволив дитині користуватися арештованим електросамокатом через ризик псування акумулятора

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області дозволив малолітньому потерпілому користуватися електросамокатом, який перебував під арештом як речовий доказ у справі про ДТП.

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Лубенський міськрайонний суд Полтавської області розглянув клопотання законного представника малолітнього потерпілого про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні щодо дорожньо-транспортної пригоди, розслідування якої здійснюється за частиною першою статті 286 КК України.

Заявник просив скасувати арешт електросамоката у частині заборони користування ним, зазначаючи, що потреба у такому обмеженні відпала.

Обставини справи

У селі Солониця Лубенського району Полтавської області минулого року сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «АЗЛК 21412» та малолітнього, який пересувався на електросамокаті «GIANT Х1». Унаслідок пригоди дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікувального закладу.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили електросамокат та помістили його до камери зберігання речових доказів Лубенського районного відділу поліції.

Ухвалою Лубенського міськрайонного суду Полтавської області на електросамокат було накладено арешт із залишенням його на зберіганні у камері речових доказів.

Законний представник потерпілого звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту в частині заборони користування електросамокатом. На обґрунтування клопотання зазначалося, що з моменту ДТП минуло майже десять місяців, за цей час електросамокат був оглянутий під час проведення слідчих дій, а також досліджений експертами в межах призначених експертиз із використанням необхідних засобів вимірювання та фіксації, зокрема фотозйомки.

Крім того, заявник наголошував, що тривале зберігання електросамоката без підзарядження може призвести до пошкодження акумуляторної батареї, а тому подальша заборона користування майном є недоцільною.

Рішення суду

Суд встановив, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, а електросамокат був вилучений під час огляду місця події та є речовим доказом у справі.

Суд звернув увагу, що відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник чи законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про його повне або часткове скасування.

Також суд зазначив, що арешт майна може бути скасований повністю або частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу відпала потреба або арешт було накладено необґрунтовано.

Оцінивши матеріали провадження та доводи заявника, суд дійшов висновку, що на даний час відсутні перешкоди для скасування арешту майна в частині заборони користування електросамокатом «GIANT Х1».

У результаті клопотання законного представника малолітнього потерпілого було задоволено. Суд скасував арешт, накладений на електросамокат, у частині заборони права користування ним.

Ухвала оскарженню не підлягає (справа № 539/3657/25).

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні різко зросла кількість важких дитячих травм, пов’язаних з електросамокатами, велосипедами, мотоциклами та іншим колісним транспортом.

Зазначимо, що в Україні вже обговорюється системне законодавче врегулювання цієї сфери. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні», який має визначити правовий статус електросамокатів, моноколіс, сігвеїв, електровелосипедів та інших подібних засобів.

Необхідність документа пояснюється зростанням кількості ДТП за участі такого транспорту та відсутністю спеціального закону, який би комплексно регулював його використання. Наразі ця сфера врегульована фрагментарно — через загальні норми законодавства про дорожній рух і Правила дорожнього руху.

Раніше також порушувалося питання запровадження системи технічного контролю для електросамокатів за аналогією з автомобілями — через сертифікацію під час продажу або періодичний техогляд.

Серед потенційних вимог обговорювалися перевірка гальм, шин, освітлення, рами та акумулятора. Окремо йшлося про можливе встановлення мінімального віку керування на рівні 14–16 років, що має узгодити правила використання електротранспорту з іншими учасниками дорожнього руху.

Також ми звертали увагу, що попри притягнення водіїв електросамокатів до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, сервіси прокату фактично продовжують отримувати прибуток без належного рівня відповідальності за можливі ризики.

Крім того, ми розбирали, що кажуть суди про штрафи за їзду на електросамокаті без шолома.

Як наголошувала «Судово-юридична газета», стрімке поширення електросамокатів, гіробордів та моноколіс в українських містах створило серйозний виклик для міської інфраструктури, яка не встигає адаптуватися до нових видів транспорту.

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