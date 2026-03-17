В Британии профсоюз оштрафовали на 265 тысяч фунтов из-за мусорной забастовки

17:28, 17 марта 2026
Суд установил, что организация неоднократно нарушала запрет на блокирование мусоровозов.
В Великобритании профсоюз Unite оштрафовали на 265 тысяч фунтов стерлингов после того, как судья установил, что он неоднократно нарушал судебный запрет во время забастовки работников по сбору мусора в Бирмингеме. Об этом сообщает BBC.

Штраф фактически является наказанием, которое выплачивается государству, поскольку неуважение к суду считается правонарушением против судебной системы. Кроме того, профсоюз должен осуществить промежуточный платеж в размере 170 тысяч фунтов на покрытие юридических расходов городского совета Бирмингема.

Судебный запрет, выданный в прошлом году, запрещает блокирование мусоровозов на депо и улицах по всему городу.

Городской совет обратился в суд с заявлением о неуважении к суду в июле, ссылаясь на систематические нарушения, в частности блокирование транспортных средств, случаи, когда члены профсоюза становились перед движущимися тяжелыми машинами, а также перекрытие дорог.

Член исполнительного комитета совета по вопросам окружающей среды и транспорта Маджид Махмуд заявил: «Это решение подтверждает, что Unite пыталась помешать нам собирать мусор у жителей и фактически завалить город отходами.

Мы всегда признавали, что каждый имеет право на протест и что Unite имеет право организовывать пикеты в соответствии с законом.

Однако люди также имеют право работать».

Генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм назвала штраф «жалкой попыткой запугать работников».

«Unite не позволит, чтобы эти работники платили за просчеты городского совета из своей зарплаты», — сказала она.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лечение за рубежом и новые гарантии для пациентов: Минздрав обнародовал законопроект

Законопроект регулирует вопросы трансграничного лечения, компенсации расходов и информационной поддержки пациентов, которые получают медицинскую помощь за пределами страны

Каждое седьмое решение в общих судах обнародовано несвоевременно: статистика ЕГРСР

Исследование показателей работы судов доказывает: судебная система нуждается в немедленной оптимизации нагрузки и кадровом наполнении для преодоления задержек внесения судебных решений в реестр.

Дорожная карта верховенства права: 529 шагов Украины к членству в Евросоюзе

Брюссель передал финальные условия по всем переговорным кластерам, но успех Украины зависит от выполнения Основ процесса вступления в ЕС

Новые сроки, электронные отчеты и оценка пулов: правительство обновило методику оценки имущества

Новые правила определяют порядок оценки санкционных активов, приватизационных пулов и вводят электронные отчеты оценщиков.

Украина получила финальные кластеры ЕС, но есть пробелы в судебной реформе и антикоррупционной системе

Украина имеет полный пакет требований для вступления в Европейский Союз.

