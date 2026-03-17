В Британии профсоюз оштрафовали на 265 тысяч фунтов из-за мусорной забастовки

Суд установил, что организация неоднократно нарушала запрет на блокирование мусоровозов.

В Великобритании профсоюз Unite оштрафовали на 265 тысяч фунтов стерлингов после того, как судья установил, что он неоднократно нарушал судебный запрет во время забастовки работников по сбору мусора в Бирмингеме. Об этом сообщает BBC.

Штраф фактически является наказанием, которое выплачивается государству, поскольку неуважение к суду считается правонарушением против судебной системы. Кроме того, профсоюз должен осуществить промежуточный платеж в размере 170 тысяч фунтов на покрытие юридических расходов городского совета Бирмингема.

Судебный запрет, выданный в прошлом году, запрещает блокирование мусоровозов на депо и улицах по всему городу.

Городской совет обратился в суд с заявлением о неуважении к суду в июле, ссылаясь на систематические нарушения, в частности блокирование транспортных средств, случаи, когда члены профсоюза становились перед движущимися тяжелыми машинами, а также перекрытие дорог.

Член исполнительного комитета совета по вопросам окружающей среды и транспорта Маджид Махмуд заявил: «Это решение подтверждает, что Unite пыталась помешать нам собирать мусор у жителей и фактически завалить город отходами.

Мы всегда признавали, что каждый имеет право на протест и что Unite имеет право организовывать пикеты в соответствии с законом.

Однако люди также имеют право работать».

Генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм назвала штраф «жалкой попыткой запугать работников».

«Unite не позволит, чтобы эти работники платили за просчеты городского совета из своей зарплаты», — сказала она.

