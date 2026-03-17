Майже 9 000 доларів за трансфер через кордон — у Києві викрили ділка

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який за грошову винагороду налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних з України. Про це повідомила столична поліція.

За даними слідства, він підшукував чоловіків призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації. Серед його клієнтів були й військовослужбовці.

Для реалізації схеми він запропонував свої послуги співмешканці військового. За грошову винагороду фігурант пообіцяв забезпечити подальший виїзд цього чоловіка за кордон.

Надалі зловмисник запевняв, що зможе особисто забрати його у Харкові від контрольно-пропускного пункту військової частини та доставити до Києва. Через кілька днів він планував перевезти його на захід України — до лісової місцевості, звідки той мав незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску.

«За свої послуги фігурант отримував гроші частинами. Перший платіж за консультацію становив 4650 доларів. Решту суми — 4000 доларів, він планував отримати під час реалізації злочинної схеми», - заявили у поліції.

Під час отримання другого траншу поліцейські затримали чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.