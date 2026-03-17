Почти 9 000 долларов за трансфер через границу — в Киеве разоблачили дельца

За денежное вознаграждение фигурант пообещал обеспечить выезд этого мужчины за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который за денежное вознаграждение наладил схему незаконной переправки военнообязанных из Украины. Об этом сообщила столичная полиция.

По данным следствия, он подыскивал мужчин призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации. Среди его клиентов были и военнослужащие.

Для реализации схемы он предложил свои услуги сожительнице военнослужащего. За денежное вознаграждение фигурант пообещал обеспечить дальнейший выезд этого мужчины за границу.

В дальнейшем злоумышленник уверял, что сможет лично забрать его в Харькове с контрольно-пропускного пункта воинской части и доставить в Киев. Через несколько дней он планировал перевезти его на запад Украины — в лесную местность, откуда тот должен был незаконно пересечь государственную границу вне пунктов пропуска.

«За свои услуги фигурант получал деньги частями. Первый платеж за консультацию составил 4650 долларов. Остальную сумму — 4000 долларов — он планировал получить во время реализации преступной схемы», — заявили в полиции.

Во время получения второго транша полицейские задержали мужчину. Следователи сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.