Юлія Свириденко повідомила про підсумки опалювального сезону в умовах атак та координацію з МВС

Свириденко повідомила, що під час опалювального сезону в умовах постійних атак на енергетику щодня до ліквідації наслідків обстрілів енергооб’єктів залучали близько 8 тисяч рятувальників ДСНС.

фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч з Міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

За її словами, під час зустрічі вони підбили підсумки проходження опалювального сезону в умовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Свириденко наголосила, що працівники системи МВС, зокрема ДСНС, відіграли важливу роль у ліквідації наслідків обстрілів.

Також вона зазначила, що загалом для ліквідації наслідків ворожих атак на енергооб’єкти по всій Україні щодня були задіяні близько 8 тисяч рятувальників ДСНС — зокрема верхолази, водолази, сапери, фахівці новостворених енергетичних та інженерних загонів, а також психологи.

Крім цього, сторони обговорили подальшу участь МВС та використання отриманого досвіду для підготовки до наступних опалювальних сезонів і реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст.

