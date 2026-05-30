Коли військовому надається відпустка за сімейними обставинами

Відпустка за сімейними обставинами надається терміном до 10 днів.

Військовослужбовці мають право на відпустку за сімейними обставинами навіть під час воєнного стану. Про це нагадав Донецький обласний ТЦК

Така відпустка зазвичай надається терміном до 10 днів без урахування часу на дорогу. За військовим повністю зберігається грошове забезпечення.

Підстави для надання відпустки:

укладення шлюбу;

народження дитини;

тяжка хвороба близьких родичів;

смерть близьких родичів;

пожежа чи інше стихійне лихо;

інші сімейні обставини, що потребують особистої присутності військовослужбовця.

Як оформити відпустку:

1. Подати рапорт на ім’я командира;

2. Додати підтверджувальні документи;

3. Дочекатися погодження;

4. Отримати наказ та відпускний квиток.

У рапорті необхідно зазначити причину відпустки, її тривалість, місце перебування та вид транспорту для розрахунку часу на дорогу.

