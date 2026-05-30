Як військовослужбовцям оформити відпустку

Військовослужбовцям також повідомили, що робити, якщо рапорт про відпустку ігнорують.

У липні минулого року Верховна Рада ухвалила ініційований Президентом України законопроєкт про розширення прав військовослужбовців на отримання відпусток. Всі учасники бойових дій отримали право на додаткові 14 днів відпустки за рішенням командира. Також закон закріпив право на 15 обов’язкових днів щорічної відпустки. Не використати ці 15 діб військовослужбовець може лише за власним бажанням. Про це нагадав Офіс Військового омбудсмана.

Там підкреслили, що командир може обмежувати частину відпусток через брак людей — закон дозволяє одночасну відсутність не більше, ніж 30% особового складу підрозділу. Але обов’язкові 15 днів щорічної основної відпустки він зобов’язаний надати, незалежно від укомплектованості підрозділу.

Офіс Військового омбудсмана проаналізував аналіз скарг щодо надання відпусток і повідомив, що найчастіше військовослужбовцям відмовляють:

▪️ у щорічній відпустці — 51% скарг;

▪️ відпустці за сімейними обставинами — 28%;

▪️ відпустці для лікування, реабілітації, проходження ВЛК або ЕКОПФО — 15%.

Серед причин відмов:

▪️ ігнорування або затягування розгляду рапортів — 45%;

▪️ пряму відмову у наданні відпустки — 21%;

▪️ військовослужбовці не дотрималися процедури подання рапортів — 13%.

Частину таких скарг (17%) фахівці Офісу вирішили ще на етапі розгляду у комунікації з військовою частиною. Майже третина скарг не потребувала розгляду (надали консультацію, питання втратило актуальність, факт не підтвердився). У 26% випадків були призначені перевірки. Інші скарги опрацьовуються.

Як оформити відпустку

Подайте рапорт на ім’я командира, де зазначте:

▪️ вид відпустки;

▪️ бажаний період;

▪️ адресу перебування;

▪️ контактний номер телефону;

▪️ додайте підтвердні документи (для відпустки за сімейними обставинами або за станом здоров’я): наприклад, свідоцтво про шлюб або висновок ВЛК.

Після наказу командира отримайте відпускний квиток. Після прибуття до місця відпустки та перед поверненням до військової частини обов’язково зробіть відповідні відмітки в місцевому ТЦК та СП, якщо це передбачено порядком обліку.

Якщо рапорт ігнорують:

▪️ якщо безпосередній командир затягує або відмовляє у розгляді, військовослужбовець може звернутися з рапортом до командира бригади (через стройову службу);

▪️ якщо військова частина порушує право на 15 днів обов’язкової щорічної відпустки, військовослужбовець може поскаржитися до Офісу Військового омбудсмана.

