В Естонії можуть ввести обов’язковий призов жінок: у чому причина

Фото: err.ee

Очільниця Департаменту оборонних ресурсів Естонії (KRA) Анна Раннавескі заявила, що країна у зв'язку з демографічним спадом не зможе в майбутньому набирати чоловіків для строкової військової служби. З цієї причини обов'язковий призов жінок - це лише питання часу, пише ERR.

Вона підкреслила, що наразі більшість призовників в Естонії - це юнаки. Однак із плином часу стає дедалі очевиднішим, що кількість народжених чоловіків є недостатньою, щоб така практика була можлива в майбутньому.

За словами Раннавескі, період 15-20-річної давнини, коли народжуваність становила до 15 000 хлопчиків на рік, - зараз уже давно в минулому. Наразі, за її словами, народжується всього 4000-5000 хлопчиків.

«Ясно, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 41000 молодих людей, так як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже ясною. Ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб», - сказала вона.

Також посадовиця підкреслила, що незалежність країни зобов'язаний захищати кожен громадянин.

«Я сподіваюся, що це питання (йдеться про обов'язковий призов жінок на строкову службу - ред.) скоріше належить до категорії «коли», а не «чи буде», - додала Раннавескі.

За словами члена парламентської комісії з держоборони та відставного військового Лео Куннаса, Естонія наразі впорається без запровадження обов'язкової термінової служби для жінок.

«Але в довгостроковій перспективі, якщо демографічна ситуація не покращиться, залишиться незмінною, то ми зможемо за необхідності це застосувати», - сказав Куннас.

