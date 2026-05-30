ЗСУ знищили «Іскандер» та два літака Ту-142: командувач СБС Мадяр оприлюднив відео

10:01, 30 травня 2026
ОТРК «Іскандер» був знищений на пусковій позиції в околицях населеного пункту Таганрог.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив, що у ніч на 30 травня Сили безпілотних систем Збройних сил України  знищили ОТРК «Іскандер» та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у російському Таганрозі.

Ту-142- дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника.

За його словам, ОТРК «Іскандер» був впольований на пусковій позиції в околицях населеного пункту Таганрог, Ростовської області РФ.

«Візит ввічливості до Таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС.

Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей,- у води теж прикурювало гут. Відео згодом», - заявив він.  

