  1. В Україні

Як підтвердити трудовий стаж на окупованій території для призначення пенсії

07:54, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці, які працювали на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях, можуть підтвердити свій трудовий стаж для призначення пенсії навіть за відсутності необхідних документів.
Як підтвердити трудовий стаж на окупованій території для призначення пенсії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді в Запорізькій області нагадали, що основним документом для підтвердження трудового стажу за період до запровадження персоніфікованого обліку є трудова книжка.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас у разі наявності в трудовій книжці виправлень, неточних або недостовірних записів щодо періодів роботи до 1 січня 2004 року підтвердження стажу на підприємствах, в установах чи організаціях, які розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюють спеціальні комісії з питань підтвердження стажу роботи, створені при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Для підтвердження таких періодів роботи громадянин або його представник може звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду незалежно від місця проживання чи обслуговування. Для цього необхідно подати заяву про підтвердження стажу, трудову книжку та інші наявні документи, що підтверджують трудову діяльність.

Якщо документи про стаж відсутні, а отримати їх неможливо через те, що підприємство або його правонаступник знаходиться чи знаходився на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, стаж може бути встановлений на підставі показань щонайменше двох свідків.

У такому випадку заявник подає трудову книжку та зазначає у заяві дані свідків, які працювали з ним на одному підприємстві та мають власні документи, що підтверджують їхню роботу за відповідний період.

Свідків, які проживають в Україні, опитує територіальний орган Пенсійного фонду за місцем їхнього проживання. Запрошення надсилається протягом трьох робочих днів після звернення заявника. Опитування проводить той орган Пенсійного фонду, який обере сам свідок.

Якщо свідок проживає за кордоном, він має надіслати належним чином легалізовану заяву із зазначенням інформації про спільний період роботи із заявником. До заяви додаються завірені копії документів, які підтверджують його роботу у відповідний період.

Після розгляду всіх поданих документів, актів та свідчень комісія ухвалює рішення про підтвердження стажу роботи або про відмову в такому підтвердженні.

Перевірити інформацію про страховий стаж можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для роботодавців відповідні дані доступні в Е-кабінеті страхувальника, а для застрахованих осіб — в особистому кабінеті користувача.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ пенсія трудова книжка окуповані території

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]