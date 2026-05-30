Як підтвердити трудовий стаж на окупованій території для призначення пенсії

Українці, які працювали на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях, можуть підтвердити свій трудовий стаж для призначення пенсії навіть за відсутності необхідних документів.

У Пенсійному фонді в Запорізькій області нагадали, що основним документом для підтвердження трудового стажу за період до запровадження персоніфікованого обліку є трудова книжка.

Водночас у разі наявності в трудовій книжці виправлень, неточних або недостовірних записів щодо періодів роботи до 1 січня 2004 року підтвердження стажу на підприємствах, в установах чи організаціях, які розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюють спеціальні комісії з питань підтвердження стажу роботи, створені при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Для підтвердження таких періодів роботи громадянин або його представник може звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду незалежно від місця проживання чи обслуговування. Для цього необхідно подати заяву про підтвердження стажу, трудову книжку та інші наявні документи, що підтверджують трудову діяльність.

Якщо документи про стаж відсутні, а отримати їх неможливо через те, що підприємство або його правонаступник знаходиться чи знаходився на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, стаж може бути встановлений на підставі показань щонайменше двох свідків.

У такому випадку заявник подає трудову книжку та зазначає у заяві дані свідків, які працювали з ним на одному підприємстві та мають власні документи, що підтверджують їхню роботу за відповідний період.

Свідків, які проживають в Україні, опитує територіальний орган Пенсійного фонду за місцем їхнього проживання. Запрошення надсилається протягом трьох робочих днів після звернення заявника. Опитування проводить той орган Пенсійного фонду, який обере сам свідок.

Якщо свідок проживає за кордоном, він має надіслати належним чином легалізовану заяву із зазначенням інформації про спільний період роботи із заявником. До заяви додаються завірені копії документів, які підтверджують його роботу у відповідний період.

Після розгляду всіх поданих документів, актів та свідчень комісія ухвалює рішення про підтвердження стажу роботи або про відмову в такому підтвердженні.

Перевірити інформацію про страховий стаж можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для роботодавців відповідні дані доступні в Е-кабінеті страхувальника, а для застрахованих осіб — в особистому кабінеті користувача.

