Как подтвердить трудовой стаж на оккупированной территории для назначения пенсии

Украинцы, работавшие на предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях, могут подтвердить свой трудовой стаж для назначения пенсии даже при отсутствии необходимых документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде в Запорожской области напомнили, что основным документом для подтверждения трудового стажа за период до введения персонифицированного учета является трудовая книжка.

В то же время при наличии в трудовой книжке исправлений, неточных или недостоверных записей о периодах работы до 1 января 2004 года подтверждение стажа на предприятиях, в учреждениях или организациях, расположенных на временно оккупированной территории, осуществляют специальные комиссии по вопросам подтверждения стажа работы, созданные при главных управлениях Пенсионного фонда Украины.

Для подтверждения таких периодов работы гражданин или его представитель может обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда независимо от места проживания или обслуживания. Для этого необходимо подать заявление о подтверждении стажа, трудовую книжку и другие имеющиеся документы, подтверждающие трудовую деятельность.

Если документы о стаже отсутствуют, а получить их невозможно из-за того, что предприятие или его правопреемник находится или находился на временно оккупированной территории либо в зоне боевых действий, стаж может быть установлен на основании показаний не менее двух свидетелей.

В таком случае заявитель подает трудовую книжку и указывает в заявлении данные свидетелей, которые работали вместе с ним на одном предприятии и имеют собственные документы, подтверждающие их работу за соответствующий период.

Свидетелей, проживающих в Украине, опрашивает территориальный орган Пенсионного фонда по месту их проживания. Приглашение направляется в течение трех рабочих дней после обращения заявителя. Опрос проводит тот орган Пенсионного фонда, который выберет сам свидетель.

Если свидетель проживает за пределами Украины, он должен направить надлежащим образом легализованное заявление с указанием информации о совместном периоде работы с заявителем. К заявлению прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих его работу за соответствующий период.

После рассмотрения всех поданных документов, актов и свидетельских показаний комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы либо об отказе в таком подтверждении.

Проверить информацию о страховом стаже можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для работодателей соответствующие данные доступны в Е-кабинете страхователя, а для застрахованных лиц — в личном кабинете пользователя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.