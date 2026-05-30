На Харьковщине разоблачили блогера-живодера: натравливал собаку на лис ради лайков

На Харьковщине правоохранители разоблачили 42-летнего жителя Люботина, который натравливал своего охотничьего пса на беспомощных диких животных в местном лесном массиве ради просмотров в соцсетях.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, сначала мужчина заманивал диких лис в нитяные сети-ловушки, после чего давал своему ягдтерьеру команду «фас». Пес кусал животных, нанося им рваные раны, от которых они погибали.

Кроме того, в одном из эпизодов после того, как собака вытащила лису из норы и удерживала за шею, охотник нанес зверю несколько ударов по голове ружьем. Когда раненое животное попыталось убежать, мужчина произвел в его сторону выстрел, после чего снова натравил на него ягдтерьера.

«Всего было убито как минимум пять лисиц. Все зверства живодер снимал на мобильный телефон и выкладывал на собственном YouTube-канале и странице Facebook», — добавили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова мужчине сообщено о подозрении по факту жестокого обращения с животными.

