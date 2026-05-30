30 мая – какой сегодня праздник и главные события

30 мая в Украине празднуют День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

В субботу, 30 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

30 мая в Украине празднуют День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Выпадает на последнюю субботу мая. Профессиональный праздник в Украине, установленный указом президента Украины 25 мая 1999 года, чтобы почтить вклад издателей, полиграфистов и книгораспространителей в развитие культуры, образования и духовности украинского общества. Праздник объединяет всех, кто работает над созданием и распространением книги: редакторов, писателей, дизайнеров, печатников, работников издательств, книжных магазинов и библиотек. Особое значение оно приобрело во время полномасштабной войны, когда украинская книга стала важным элементом сохранения языка, культуры и национальной идентичности.

Также 30 мая День степи в Украине. Его начали в 2017 году по инициативе участников научного семинара, посвященного охране степных ландшафтов Донбасса и Луганской области. Целью этого дня является привлечение внимания к сохранению украинских степей — уникальной природной зоны с богатой флорой и фауной. Степи имеют большое значение для биоразнообразия, ведь многие краснокнижные растения и животные живут именно здесь.

А еще 30 мая Международный день картофеля. Это молодой международный праздник, провозглашенный Организация Объединенных Наций в декабре 2023 года по инициативе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Впервые его отпраздновали в 2024 году. Главная цель этого дня — напомнить о важной роли картофеля в борьбе с голодом, обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства. Картофель входит в пять важнейших продовольственных культур мира и является основным продуктом питания для миллиардов людей.

30 мая празднуют День женской эмансипации. Неофициальная дата, посвященная борьбе женщин за равные права, свободы и возможности в обществе. В разных странах и культурных традициях его могут упоминать в разные дни, однако чаще всего тему женской эмансипации связывают с развитием феминистского движения XIX-XX веков и борьбой женщин за право на образование, труд, собственность и участие в выборах.

Какой сегодня церковный праздник

30 мая верующие празднуют День памяти святого преподобного Исаакия Далматского. По преданию, Исаакий был отшельником, но прибыл в Константинополь, чтобы поддержать православных христиан. Он открыто упрекал императора Валента за преследование православных и предсказал ему гибель в войне, если тот не прекратит притеснения. Пророчество свершилось после поражения императора в битве при Адрианополе 378 года.

Календарь важных событий за 30 мая

1381 год — в Англии начинается масштабное крестьянское восстание, ставшее важным проявлением социального недовольства феодальной системой;

1431 год — во французском городе Руан на костре казнят Жанну д’Арк, которая была национальной героиней Франции, символом борьбы за независимость;

1536 год — английский монарх Генрих VIII заключает брак с Джейн Сеймур, которая была придворной дамой, служившей его предыдущим женам;

1574 год — Генрих III восходит на трон Франции и начинает этим новый этап династического правления;

1635 год — в рамках Тридцатилетней войны заключают Пражский мир, который становится попыткой стабилизации ситуации в Священной Римской империи;

1805 год — по инициативе военного атамана Матвея Платова основывают город Новочеркасск, который стал новым административным центром Войска Донского;

1871 год — официально завершается эпоха Парижской коммуны, которая являлась попыткой создания народовластного самоуправления во французской столице;

1876 год — в курортном городке Бад-Эмс (Германия) российский император Александр II подписывает известный Эмский указ на запрет украинского языка в публичном пространстве;

1884 год — начинается движение так называемой Екатерининской государственной железной дорогой, которая впервые объединила два стратегических промышленных района — Донецкий угольный и Криворожский железорудный бассейны;

1896 год — в Нью-Йорке фиксируют первое в истории дорожно-транспортное происшествие: велосипедист травмировался в результате столкновения с автомобилем;

1913 год — в Лондоне заключают мирный договор между Османской империей и Балканской коалицией, формально завершив Первую Балканскую войну;

1921 год — открывается Донецкий горный техникум, который становится будущим центром подготовки специалистов для угольной промышленности;

1923 год — в Праге официально учреждают Украинское историко-филологическое общество под руководством Дмитрия Антоновича;

1942 год — авиация Великобритании совершает первый масштабный налет на Третий Рейх: в операции принимают участие около тысячи самолетов;

1980 год — Папа Римский Иоанн Павел II посещает Францию с первым официальным визитом;

1982 год — Испания становится 16-м членом НАТО и первым новым участником Альянса с 1955 года;

1985 год — на авиасалоне во Франции проходит премьера гигантского украинского грузового самолета Ан-124 “Руслан”;

2000 год — во время похорон украинского композитора Игоря Билозора, погибшего от рук российских шовинистов, во Львове проходит массовая акция скорби, когда на улицы выходит более 100 тысяч человек.

