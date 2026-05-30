Как оформить пенсию по возрасту: условия назначения, необходимые документы и способы подачи заявления

Для назначения пенсии по возрасту граждане должны достичь установленного пенсионного возраста и иметь необходимый страховой стаж.

Фото: renews.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области напомнило, как оформить пенсию по возрасту в 2026 году, какие документы нужно подготовить и как подать заявление онлайн.

Условия назначения пенсии по возрасту

Пенсия по возрасту в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» назначается при следующих условиях.

достижение пенсионного возраста — 60, 63 или 65 лет;

наличие необходимого страхового стажа на дату достижения пенсионного возраста.

Назначение пенсии по возрасту осуществляется автоматически (без обращения лица) после достижения пенсионного возраста 60 лет на основании сведений, имеющихся в Реестре застрахованных лиц.

Если до достижения пенсионного возраста лицо не сообщило о желании получать пенсию с более позднего возраста, либо по обращению лица путем подачи заявления и необходимых документов в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

Если обращение за пенсией состоялось позже трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста — со дня обращения за пенсией.

Документы для оформления пенсии по возрасту

паспорт;

идентификационный номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

документы о стаже, приобретенном до 01.01.2004 года: трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении и другие (если трудовая книжка и другие документы не оцифрованы);

документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества (при необходимости);

справка о заработной плате до 1 июля 2000 года за любые 60 месяцев подряд (по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами);

документы, удостоверяющие особый статус лица (удостоверение ветерана войны, участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, донора и другие) — при наличии.

Документы о стаже определены Порядком подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсии при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 №637.

Способы подачи документов на назначение пенсии

Онлайн:

через вебпортал Пенсионного фонда Украины;

через мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

через портал «Дія».

Лично:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации или проживания).

По почте (для лиц, временно проживающих за границей):

на основании документов, заверенных дипломатическим учреждением или нотариально.

Кроме общего перечня документов предоставляется оригинал удостоверения, что лицо является живым, заверенный консульским учреждением, документ о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации их места временного проживания / пребывания за границей (с переводом).

Как подать документы через вебпортал Пенсионного фонда

Авторизуйтесь в личном кабинете вебпортала с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Выберите в левом боковом меню «Заявление о назначении пенсии» в разделе «Относительно пенсионного обеспечения».

Заполните заявление, в выпадающем списке «Вид пенсии» выберите «По возрасту».

Загрузите заранее отсканированные документы и нажмите «Сформировать заявление».

Требования к сканированию документов:

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо сканировать в полном объеме и прикреплять как один файл;

скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветной, четкой и читаемой;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Проверьте внесенные в заявление данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ».

Просмотреть статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.