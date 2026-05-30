В США суд запретил Дональду Трампу добавить свою фамилию в название Центра Кеннеди

08:48, 30 мая 2026
Судья постановил, что центр исполнительских искусств, который Трамп переименовал в «Центр Трампа Кеннеди», не может быть переименован без акта Конгресса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация передаст контроль над Центром Кеннеди Конгрессу после того, как суд обязал удалить имя Трампа с культового здания в Вашингтоне.

Трамп заявил, что поручил Министерству торговли США «принять все необходимые меры с Конгрессом, чтобы позволить полную передачу этого учреждения» и возложить на законодателей ответственность за его функционирование, обслуживание и управление.

В пятницу, 29 мая, судья постановил, что центр исполнительских искусств, который Трамп переименовал в «Центр Трампа Кеннеди», не может быть переименован без акта Конгресса.

Окружной судья США в Вашингтоне Кристофер Купер поручил администрации президента в течение 14 дней удалить все физические вывески с его именем и исключить любые упоминания о «Центре Трампа и Кеннеди» из официальных материалов.

«Органический устав Центра Кеннеди четко определяет, что Центр должен быть назван в честь президента Кеннеди, и он не может иметь никакого другого официального названия или публичного мемориала на основе одностороннего решения Совета директоров», — заявил судья.

Он также добавил, что Конгресс дал Центру Кеннеди его название, и только Конгресс может его изменить.

На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что масштабный ремонт, запланированный на следующий месяц, будет невозможен без закрытия, и что приказ Купера держать центр открытым будет опасным.

«Я не могу быть причастен к ситуации, когда опасность для общественности процветает на виду», — сказал Трамп.

