В США суд запретил Дональду Трампу добавить свою фамилию в название Центра Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация передаст контроль над Центром Кеннеди Конгрессу после того, как суд обязал удалить имя Трампа с культового здания в Вашингтоне.

Трамп заявил, что поручил Министерству торговли США «принять все необходимые меры с Конгрессом, чтобы позволить полную передачу этого учреждения» и возложить на законодателей ответственность за его функционирование, обслуживание и управление.

В пятницу, 29 мая, судья постановил, что центр исполнительских искусств, который Трамп переименовал в «Центр Трампа Кеннеди», не может быть переименован без акта Конгресса.

Окружной судья США в Вашингтоне Кристофер Купер поручил администрации президента в течение 14 дней удалить все физические вывески с его именем и исключить любые упоминания о «Центре Трампа и Кеннеди» из официальных материалов.

«Органический устав Центра Кеннеди четко определяет, что Центр должен быть назван в честь президента Кеннеди, и он не может иметь никакого другого официального названия или публичного мемориала на основе одностороннего решения Совета директоров», — заявил судья.

Он также добавил, что Конгресс дал Центру Кеннеди его название, и только Конгресс может его изменить.

На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что масштабный ремонт, запланированный на следующий месяц, будет невозможен без закрытия, и что приказ Купера держать центр открытым будет опасным.

«Я не могу быть причастен к ситуации, когда опасность для общественности процветает на виду», — сказал Трамп.

