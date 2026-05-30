  1. У світі

У США суд заборонив Дональду Трампу додати його прізвище в назву Центру Кеннеді

08:48, 30 травня 2026
Фото: reuters.com
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація передасть контроль над Центром Кеннеді Конгресу після того, як суд зобов’язав видалити ім’я Трампа з культової вашингтонської будівлі, пише Reuters.

Трамп заявив, що доручив Міністерству торгівлі США «вжити всіх необхідних заходів з Конгресом, щоб дозволити повну передачу цієї установи» та покласти на законодавців відповідальність за її функціонування, обслуговування та управління.

У п'ятницю, 29 травня, суддя постановив, що центр виконавських мистецтв, який Трамп перейменував на «Центр Трампа Кеннеді», не може бути перейменований без акта Конгресу.

Окружний суддя США у Вашингтоні Крістофер Купер доручив адміністрації президента протягом 14 днів видалити всі фізичні вивіски з його ім'ям та виключити будь-які згадки про «Центр Трампа і Кеннеді» з офіційних матеріалів.

«Органічний статут Центру Кеннеді чітко визначає, що Центр має бути названий на честь президента Кеннеді, і він не може мати жодної іншої офіційної назви чи публічного меморіалу на основі одностороннього рішення Ради директорів», – заявив суддя.

Він також додав, що Конгрес дав Центру Кеннеді його назву, і тільки Конгрес може її змінити.

На своїй сторінці у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що масштабний ремонт, запланований на наступний місяць, буде неможливим без закриття, і що наказ Купера тримати центр відкритим буде небезпечним.

«Я не можу бути причетним до ситуації, коли небезпека для громадськості процвітає на видноті», - сказав Трамп.

США Дональд Трамп

