Виграли суд, але борг не повертають: куди звертатися для примусового виконання

Боржник не виконує рішення суду добровільно — пояснюємо порядок звернення до виконавчої служби.

Боржники нерідко продовжують ігнорувати свої зобов’язання навіть після набрання законної сили рішенням суду або вчинення нотаріусом виконавчого напису. У таких випадках для примусового виконання рішення необхідно відкривати виконавче провадження.

Виконавче провадження є завершальною стадією судового процесу та передбачає комплекс дій, які здійснюють органи державної виконавчої служби для забезпечення реального виконання судових рішень та рішень інших уповноважених органів, вказує Мін’юст.

Розпочати виконавче провадження державний виконавець може на підставі заяви прокурора, якщо він представляє інтереси громадянина або держави в суді, а також за зверненням стягувача чи його уповноваженого представника щодо примусового виконання рішення.

Для відкриття виконавчого провадження стягувачу необхідно насамперед отримати виконавчий документ. Якщо йдеться про судове рішення, яке вже набрало законної сили, слід звернутися до суду із заявою про видачу виконавчого листа або судового наказу. Як правило, на одне судове рішення видається один виконавчий документ.

Після цього необхідно підготувати заяву про відкриття виконавчого провадження. У ній потрібно вказати дані стягувача та боржника, реквізити виконавчого документа, а також зміст вимог, зокрема щодо стягнення коштів або зобов’язання виконати певні дії.

Разом із заявою подається оригінал виконавчого документа та, за потреби, інші підтверджувальні матеріали. Це можуть бути відомості про місце проживання боржника або документи, що підтверджують часткове виконання рішення.

Із підготовленим пакетом документів необхідно звернутися до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, перебування чи роботи боржника-фізичної особи, за місцем знаходження його майна, за місцем реєстрації боржника-юридичної особи або розташування її майна. Якщо рішення має немайновий характер, наприклад стосується виселення, звертатися слід за місцем його виконання.

У разі якщо виконавчі дії можуть здійснювати кілька органів державної виконавчої служби, право вибору місця відкриття виконавчого провадження належить стягувачу. Він може самостійно визначити, до якого органу звернутися для примусового виконання рішення.

