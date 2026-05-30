  В Украине

Выиграли суд, но долг не возвращают: куда обращаться для принудительного исполнения

07:18, 30 мая 2026
Должник не исполняет решение суда добровольно — разъясняем порядок обращения в исполнительную службу.
Должники нередко продолжают игнорировать свои обязательства даже после вступления в законную силу решения суда или совершения нотариусом исполнительной надписи. В таких случаях для принудительного исполнения решения необходимо открывать исполнительное производство.

Исполнительное производство является завершающей стадией судебного процесса и предусматривает комплекс действий, которые осуществляют органы государственной исполнительной службы для обеспечения реального исполнения судебных решений и решений других уполномоченных органов, указывает Минюст.

Начать исполнительное производство государственный исполнитель может на основании заявления прокурора, если он представляет интересы гражданина или государства в суде, а также по обращению взыскателя либо его уполномоченного представителя относительно принудительного исполнения решения.

Для открытия исполнительного производства взыскателю необходимо прежде всего получить исполнительный документ. Если речь идет о судебном решении, которое уже вступило в законную силу, следует обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа или судебного приказа. Как правило, на одно судебное решение выдается один исполнительный документ.

После этого необходимо подготовить заявление об открытии исполнительного производства. В нем нужно указать данные взыскателя и должника, реквизиты исполнительного документа, а также содержание требований, в частности относительно взыскания денежных средств или обязательства совершить определенные действия.

Вместе с заявлением подается оригинал исполнительного документа и, при необходимости, другие подтверждающие материалы. Это могут быть сведения о месте проживания должника или документы, подтверждающие частичное исполнение решения.

С подготовленным пакетом документов необходимо обратиться в орган государственной исполнительной службы по месту проживания, пребывания или работы должника-физического лица, по месту нахождения его имущества, по месту регистрации должника-юридического лица или расположения его имущества. Если решение имеет неимущественный характер, например касается выселения, обращаться следует по месту его исполнения.

В случае если исполнительные действия могут осуществлять несколько органов государственной исполнительной службы, право выбора места открытия исполнительного производства принадлежит взыскателю. Он может самостоятельно определить, в какой орган обратиться для принудительного исполнения решения.

