На Харківщині викрили блогера-живодера: нацьковував собаку на лисиць заради лайків

На Харківщині правоохоронці викрили 42-річного мешканця Люботина, який натравляв свого мисливського пса на безпорадних диких тварин у місцевому лісовому масиві заради переглядів у соцмережах.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, спочатку чоловік заманював диких лисиць у ниткові сітки-пастки, після чого давав своєму ягдтер’єру команду «фас». Пес кусав тварин, завдаючи їм рваних ран, від яких вони помирали.

Крім того, в одному з епізодів після того, як собака витягнув лисицю з нори та утримував за шию, мисливець завдав звіру кількох ударів по голові рушницею. Коли поранена тварина спробувала втекти, чоловік здійснив у її бік постріл, після чого знову нацькував на неї ягдтер’єра.

«Загалом було вбито щонайменше п’ять лисиць. Усі звірства живодер знімав на мобільний телефон та викладав на власному YouTube-каналі та сторінці Facebook», - додали у прокуратурі.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами.

