30 травня – яке сьогодні свято та головні події

30 травня в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.

Фото: shutterstock.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 30 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

30 травня в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Припадає на останню суботу травня. Професійне свято в Україні, яке встановили указом президента України 25 травня 1999 року, щоб вшанувати внесок видавців, поліграфістів і книгорозповсюджувачів у розвиток культури, освіти та духовності українського суспільства. Свято об’єднує всіх, хто працює над створенням і поширенням книжки: редакторів, письменників, дизайнерів, друкарів, працівників видавництв, книгарень і бібліотек. Особливого значення воно набуло в час повномасштабної війни, коли українська книжка стала важливим елементом збереження мови, культури та національної ідентичності.

Також 30 травня День степу в Україні. Його започаткували 2017 року з ініціативи учасників наукового семінару, присвяченого охороні степових ландшафтів Донеччини та Луганщини. Метою цього дня є привернення уваги до збереження українських степів — унікальної природної зони з багатою флорою і фауною. Степи мають велике значення для біорізноманіття, адже багато червонокнижних рослин і тварин мешкають саме тут.

А ще 30 травня Міжнародний день картоплі. Це молоде міжнародне свято, яке проголосила Організація Об’єднаних Націй у грудні 2023 року за ініціативи Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Вперше його відсвяткували 2024 року. Головна мета цього дня — нагадати про важливу роль картоплі у боротьбі з голодом, забезпеченні продовольчої безпеки та розвитку сільського господарства. Картопля входить до п’яти найважливіших продовольчих культур світу й є основним продуктом харчування для мільярдів людей.

30 травня святкують День жіночої емансипації. Неофіційна дата, присвячена боротьбі жінок за рівні права, свободи та можливості в суспільстві. У різних країнах і культурних традиціях його можуть згадувати в різні дні, однак найчастіше тему жіночої емансипації пов’язують із розвитком феміністичного руху XIX–XX століть і боротьбою жінок за право на освіту, працю, власність і участь у виборах.

Яке сьогодні церковне свято

30 травня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Ісаакія Далматського. За переказами, Ісаакій був пустельником, але прибув до Константинополь, щоб підтримати православних християн. Він відкрито докоряв імператору Валент за переслідування православних і передбачив йому загибель у війні, якщо той не припинить утиски. Пророцтво здійснилося після поразки імператора в битві при Адріанополі 378 року.

Календар важливих подій за 30 травня

1381 рік — в Англії розпочинається масштабне селянське повстання, яке стало важливим проявом соціального невдоволення феодальною системою;

1431 рік — у французькому місті Руан на вогнищі страчують Жанну д’Арк, яка була національною героїнею Франції, символом боротьби за незалежність;

1536 рік — англійський монарх Генріх VIII укладає шлюб із Джейн Сеймур, яка була придворною дамою, що служила його попереднім дружинам;

1574 рік — Генріх III сходить на трон Франці і започатковує цим новий етап династичного правління;

1635 рік — у межах Тридцятилітньої війни укладають Празький мир, який стає спробою стабілізації ситуації в Священній Римській імперії;

1805 рік — за ініціативою військового отамана Матвія Платова засновують місто Новочеркаськ, який став новим адміністративним центром Війська Донського;

1871 рік — офіційно завершується епоха Паризької комуни, що була спробою створення народовладного самоуправління у французькій столиці;

1876 рік — у курортному містечку Бад-Емс (Німеччина) російський імператор Олександр ІІ підписує відомий Емський указ на заборону українською мови в публічному просторі;

1884 рік — розпочинається рух так званою Катерининською державною залізницею, яка вперше об’єднала два стратегічні промислові райони — Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни;

1896 рік — у Нью-Йорку фіксують першу в історії дорожньо-транспортну пригоду: велосипедист травмувався внаслідок зіткнення з автомобілем;

1913 рік — в Лондоні укладають мирний договір між Османською імперією та Балканською коаліцією, формально завершивши Першу Балканську війну;

1921 рік — відкривається Донецький гірничий технікум, який стає майбутнім центром підготовки фахівців для вугільної промисловості;

1923 рік — у Празі офіційно засновують Українське історико-філологічне товариство під керівництвом Дмитра Антоновича;

1942 рік — авіація Великої Британії здійснює перший масштабний наліт на Третій Рейх: в операції беруть участь близько тисячі літаків;

1980 рік — Папа Римський Іван Павло ІІ відвідує Францію з першим офіційним візитом;

1982 рік — Іспанія стає 16-м членом НАТО і першим новим учасником Альянсу від 1955 року;

1985 рік — на авіасалоні у Франції відбувається прем’єра гігантського українського вантажного літака Ан-124 “Руслан”;

2000 рік — під час похорону українського композитора Ігоря Білозора, який загинув від рук російських шовіністів, у Львові відбувається масова акція скорботи, коли на вулиці виходить понад 100 тисяч людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.