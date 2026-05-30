Як оформити пенсію за віком: умови призначення, необхідні документи та способи подачі заяви

Для призначення пенсії за віком громадяни мають досягти встановленого пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж.

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області нагадало, як оформити пенсію за віком у 2026 році, які документи потрібно підготувати та як подати заяву онлайн.

Умови призначення пенсії за віком

Пенсія за віком відповідно до Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» призначається за таких умов:

досягнення пенсійного віку — 60, 63 або 65 років;

наявність необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку.

Призначення пенсії за віком здійснюється автоматично (без звернення особи) після досягнення пенсійного віку 60 років на підставі відомостей, наявних у Реєстрі застрахованих осіб.

Якщо до досягнення пенсійного віку особа не повідомила про бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку або за зверненням особи шляхом подання заяви та необхідних документів до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Якщо звернення за пенсією відбулося пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку — з дня звернення за пенсією.

Документи для оформлення пенсії за віком

паспорт;

ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документи про стаж, набутий до 01.01.2004 року: трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання та інші (якщо трудова книжка та інші документи не оцифровані);

документ, що підтверджує зміну прізвища, імені, по батькові (за потреби);

довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року за будь-які 60 місяців підряд (за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами);

документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення ветерана війни, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, донора та інші) — за наявності.

Документи про стаж визначено Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.1993 №637.

Способи подачі документів на призначення пенсії

Онлайн:

через вебпортал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua;

через мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

через портал «Дія».

Особисто:

до сервісного центру Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації чи проживання).

Поштою (для осіб, які тимчасово проживають за кордоном):

на підставі документів, засвідчених дипломатичною установою або нотаріально.

Крім загального переліку документів надається оригінал посвідчення, що особа є живою, засвідчений консульською установою, документ про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом).

Як подати документи через вебпортал Пенсійного фонду

Авторизуйтеся в особистому кабінеті вебпорталу (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Оберіть у лівому боковому меню «Заява на призначення пенсії» у розділі «Щодо пенсійного забезпечення».

Заповніть заяву, у випадаючому списку «Вид пенсії» оберіть «За віком».

Завантажте заздалегідь відскановані документи та натисніть «Сформувати заяву».

Вимоги до сканування документів:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріпляти як один файл;

скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Перевірте внесені до заяви дані та натисніть «Підписати та відправити до ПФУ».

Переглянути статус опрацювання заяви можна в особистому кабінеті у вкладці «Мої звернення».

