Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Процес формування Вищої ради правосуддя у 2026 році перебуває під пильною увагою як національної юридичної спільноти, так і міжнародних партнерів. Засідання Комітету ВРУ з питань правової політики від 18 травня 2026 року стало черговим технічним етапом, на якому перевірялася відповідність поданих документів вимогам Закону «Про Вищу раду правосуддя».

Комітет Верховної Ради здійснює розгляд та рекомендацію кандидатів на посади членів ВРП за квотою парламенту.

Нагадаємо, що повноваження членів ВРП, обраних Верховною Радою 15 серпня 2022 року, зокрема Романа Маселка та Миколи Мороза, закінчуються 14 серпня 2026 року.

Комітет визнав документи 26 кандидатів такими, що відповідають встановленим Законом України «Про Вищу раду правосуддя» вимогам:

Білик Ігор Анатолійович — радник правосуддя секретаріату Вищої ради правосуддя.

Гацелюк Віталій Олександрович — член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, старший науковий співробітник (за сумісництвом) Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, відділ з питань кримінального права, кримінології та судоустрою.

Гольник Лариса Владленівна — суддя Шевченківського районного суду міста Полтави.

Горбенко Наталія Олександрівна — суддя Святошинського районного суду міста Києва.

Григоров Андрій Миколайович — суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці.

Житний Олександр Олександрович — завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Заїчко Олена Вікторівна — суддя Харківського окружного адміністративного суду.

Кіт Марія Стефанівна — адвокат.

Кицелюк Василь Мирославович — доцент кафедри цивільно-правових

дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління

персоналом».

Кучерявенко Микола Петрович — радник президії Національної академії правових наук України, старший офіцер Національної гвардії України (згідно з декларацією за 2025 рік).

Незнайко Станіслав Володимирович — т.в.о. керівника Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань.

Нешик Тарас Степанович — заступник керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Осіпова Олена Олександрівна — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду.

Остапенко Ольга Валентинівна — помічник судді Чернігівського апеляційного суду.

Попов Віталій Федорович — суддя Одеського окружного адміністративного суду.

Придатко Віталій Миколайович — суддя Кролевецького районного суду Сумської області

Проскурін Дмитро Олександрович — адвокат, арбітражний керуючий, член Національної асоціації арбітражних керуючих України

Рищенко Андрій Юрійович — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Рожнов Олег Вікторович — доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Савінова Наталія Андріївна — директор навчально-наукового інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія».

Сагайдак Андрій Васильович — адвокат, партнер АО «Кулаков, Біднягін і партнери».

Сеник Валентина Григорівна — прокурор відділу Офісу Генерального прокурора.

Сенюта Василь Євгенійович — адвокат.

Сивухін Григорій Сергійович — суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області.

Фурсевич Віктор Володимирович — старший детектив Національного антикорупційного бюро України.

Шевчук Олексій Анатолійович — адвокат, голова правління Громадської організації «Національна асоціація лобістів України», директор центру правничої інформації КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Комітет ухвалив передати документи цих 26 кандидатів до Апарату Верховної Ради України для проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади». Крім того, вирішено передати копії цих документів до Етичної ради, яка діє відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності і надання списку кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя.

