У Тернопільській області на рік перекриють рух міжнародною трасою М-19 через ремонт мосту

Обмеження руху для всього транспорту запроваджують у зв’язку з капітальним ремонтом мосту на міжнародній трасі М-19.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило про тимчасове обмеження руху транспорту на міжнародній трасі М-19 у Теребовлі Тернопільської області через капітальний ремонт мосту.

Як вказано, рух буде усіх видів транспорту на ділянці автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) км 354+689 – км 355+566 у місті Теребовля.

Обмеження діятимуть з 2 червня 2026 року до 2 червня 2027 року.

Варто звернути увагу, що тимчасова схема організації дорожнього руху та маршрути об’їзду для легкового та вантажного транспорту буде різна.

Ремонт мосту фінансується коштом Європейський Союз, який покриває 90% вартості робіт. Ще 10% – це співфінансування української сторони коштом місцевих бюджетів.

У рамках проєкту планують капітально відремонтувати міст та підходи до нього на одній із ключових транспортних артерій, яка забезпечує сполучення України з Європою.

