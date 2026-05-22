Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Питання дотримання процесуальних гарантій під час оформлення адміністративних матеріалів щодо іноземців має особливе значення в умовах активної участі іноземних громадян у захисті України.

У справі № 646/3933/26 від 12 травня 2026 року Основ’янський районний суд міста Харкова розглянув ключове питання — чи може використання ChatGPT або перекладача в телефоні замінити участь належного перекладача при складанні протоколу щодо іноземця, який не володіє українською мовою.

Обставини справи

Поліція склала щодо громадянина Сполучених Штатів Америки, військовослужбовця Інтернаціонального легіону оборони України, протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. У протоколі зазначалося, що водій керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння та відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння як на місці зупинки, так і в медичному закладі.

Під час дослідження матеріалів справи суд встановив, що особа є громадянином США та не володіє державною мовою. З відеозаписів бодікамер вбачалося, що патрульні спілкувалися з ним із використанням окремих англійських слів та ChatGPT.

Також суд звернув увагу, що матеріали справи не містили доказів безпосереднього керування автомобілем, а відеозаписи фіксували конфлікт між громадянами на вулиці, а не факт керування транспортним засобом.

Позиція місцевого суду

Суд зазначив, що з аналізу викладеного вбачається, що у разі складання поліцейськими протоколу про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, щодо громадянина іноземної держави, який не володіє українською мовою, — обов`язковим є залучення перекладача, оскільки інакше буде порушено його фундаментальне право знати та розуміти, в чому його обвинувачують та які права він має.

Згідно з абз. 4 п. 12 Інструкції №1376 у разі, якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє українською мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача.

Суд також наголосив, що перекладач повинен мати відповідну освіту, що дає право перекладу з іноземної мови на українську, а також попереджається про відповідальність за завідомо неправильний переклад.

Ключовим висновком у справі стала оцінка способу комунікації поліцейських з іноземцем.

Суд зазначив, що відеозаписом з бодікамер поліцейських встановлено, що спілкування між співробітниками патрульної поліції та особою щодо якої складено протокол відбувалось через додаток у телефоні, що не припустимо та не передбачено законом.

При цьому, поліцейські не пояснювали військовослужбовцю Інтернаціонального легіону оборони України процедуру проходження огляду на стан сп'яніння, не роз'яснювали наслідки відмови, не пропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння у закладі охорони здоров'я, не роз`яснювали його права та те, що відносно нього буде складено протокол.

Суд окремо підкреслив, що обов'язок щодо належного складання протоколу про адміністративне правопорушення та надання доказів на підтвердження викладених в протоколі відомостей покладається на особу, яка його складає та не може бути перекладено на суд.

Підсумовуючи оцінку доказів, суд дійшов висновку про істотне порушення права на захист.

Суд вказав, що викладене свідчить про те, що під час проведення огляду військовослужбовця Інтернаціонального легіону оборони України з метою виявлення ознак сп'яніння, так і під час складення протоколу про адміністративне правопорушення працівниками поліції істотно порушено та обмежено його процесуальні права, зокрема не були виконані вимоги щодо залучення перекладача під час складення протоколу та не були належним чином роз'яснені його права та обов'язки.

Випадки невжиття інспектором патрульної поліції жодних дій щодо надання водію — громадянину іншої країни можливості реалізувати своє право користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє державною мовою, є порушенням права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Такі порушення порядку розгляду справи є підставою для закриття провадження у справі.

Крім того, матеріали справи взагалі не містять доказів факту безпосереднього керування військовослужбовцем Інтернаціонального легіону оборони України автомобілем.

Отже, враховуючи істотне порушення працівниками поліції права на захист військовослужбовця Інтернаціонального легіону оборони України, зокрема щодо забезпечення перекладача, відсутність доказів факту безпосереднього керування автомобілем, суд не може визнати наявні у справі матеріали, що були зібрані посадовими особами поліції під час оформлення матеріалів справи про адміністративне правопорушення, допустимими доказами, а також встановити склад адміністративного правопорушення.

Суд фактично сформулював важливий підхід для практики розгляду справ щодо іноземців: використання ChatGPT, перекладачів у телефоні або мінімального знання англійської мови не може замінити процесуальну гарантію участі належного перекладача при складанні протоколу про адміністративне правопорушення. Водночас недотримання цього права може стати підставою для непритягнення особи до адміністративної відповідальності.