Погода 22 травня: більшість областей України накриють грозові дощі

22 травня в Україні прогнозують мінливу погоду з грозовими дощами, а в окремих областях — градом і сильними поривами вітру.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що причиною нестійких погодних умов є атмосферні фронти та знижений атмосферний тиск, через що опади літнього характеру можливі майже по всій території країни.

За прогнозом небо буде хмарним із проясненнями.

У нічні години дощі очікуються у західних регіонах, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині. Вдень короткочасні опади з грозами охоплять більшість областей України, за винятком переважно західної частини країни. У південних, центральних та Харківській областях місцями прогнозують град і шквали до 15–20 метрів за секунду.

Вітер переважатиме північного та північно-східного напрямків зі швидкістю 5–10 метрів за секунду, а в Карпатах можливі сильні пориви. Попри опади, температура залишатиметься по-літньому теплою: вдень стовпчики термометрів показуватимуть +24…+28 градусів, на сході — до +30, тоді як у західних областях буде дещо прохолодніше — +20…+24 градуси.

У Києві синоптики також прогнозують нестійку погоду з короткочасними грозами. За словами Наталки Діденко, навіть невеликий дощ може швидко перерости у сильну зливу. Вдень у столиці очікується до +28 градусів тепла.

