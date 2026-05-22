Безкоштовні рослини за 1,2 млн: у Києві посадовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів

07:36, 22 травня 2026
У Києві викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів на озелененні міста.
фото: прокуратура
У Києві керівнику комунального підприємства з утримання зелених насаджень Деснянського району повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомили у прокуратурі. 

За даними слідства, влітку 2023 року посадовець уклав договір із фізичною особою-підприємцем на постачання дерев і кущів на суму майже 6 млн грн.

Водночас у структурі Київзеленбуд працює міський декоративний розсадник «Теремки», який займається вирощуванням рослин для озеленення столиці.

Слідство встановило, що частину рослин комунальне підприємство могло отримати безкоштовно через розсадник, однак їх закупили у приватного підприємця. За версією правоохоронців, це призвело до збитків бюджету Києва на суму 1,2 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

