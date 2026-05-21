  В Україні

OpenAI профінансує перше національне дослідження впливу ШІ на шкільну освіту в Україні

22:18, 21 травня 2026
Україна запускає перше національне дослідження використання ШІ в школах, яке охопить 7 тисяч учнів, батьків і педагогів.
Компанія OpenAI профінансує перше національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту в Україні в умовах війни. Український проєкт увійшов до 12 найкращих у світі в межах глобальної програми EMEA Youth & Wellbeing, випередивши сотні інших заявок. Про це повідомили в Мінцифри.

Реалізацією дослідження займатимуться WINWIN EdTech Center of Excellence та Фонд Східна Європа. Мета проєкту — з’ясувати, як інструменти штучного інтелекту змінюють освітній процес та взаємодію між учнями і вчителями в умовах війни та гібридного навчання.

У межах дослідження планується опитати 7 тисяч учасників — школярів віком від 12 до 17 років, їхніх батьків і педагогів. Також фахівці проаналізують використання інструментів штучного інтелекту в українських школах та особливості їхнього застосування під час дистанційного й змішаного навчання.

Окремим напрямом стане створення AI Safety Toolkit — практичного набору рекомендацій та інструментів для безпечного використання нейромереж підлітками та дорослими.

Крім того, проєкт передбачає запуск відкритого дашборду, де буде зібрано результати дослідження, а також підготовку національного аналітичного звіту з відкритим доступом до отриманих даних.

На основі зібраної інформації експерти сформують рекомендації для оновлення державної освітньої політики та впровадження нових підходів до використання штучного інтелекту в навчальному процесі.

Учасники проєкту зазначають, що Україна проходить цифрову трансформацію в умовах війни та постійних безпекових викликів. На їхню думку, досвід інтеграції штучного інтелекту в українську систему освіти може стати джерелом практичних рішень для міжнародної спільноти та сприяти формуванню глобальних стандартів безпечного цифрового середовища для молоді.

діти Україна OpenAI ШІ

