ФОПам нагадали про дедлайн програми енергостійкості – подати заявку можна до 31 травня

Держава компенсує витрати на автономне живлення для бізнесу, що працює під час відключень.

Фізичним особам-підприємцям нагадали про завершення прийому заявок на участь у програмі енергостійкості. Про це повідомили в застосунку Дія.

За даними програми, український бізнес уже подав понад 43 тисячі заявок на загальну суму більш як 434 мільйони гривень. Подати заявку можна до 31 травня.

Участь у програмі доступна для ФОПів 2-ї та 3-ї групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року та станом на 26 січня 2026 року сплатили податки, мають найманих працівників і працюють у визначених сферах, зокрема у продуктовому ритейлі, медицині, перевезеннях, освіті та виробництві. Повний перелік видів діяльності визначено у відповідних КВЕДах.

Розмір компенсації становить від 7 500 до 15 000 гривень і залежить від кількості працівників у бізнесі.

Отримані кошти можна використати на обладнання для автономного живлення, сонячні панелі та комплектуючі, монтаж і підключення систем, пальне для генераторів, а також оплату електроенергії.

