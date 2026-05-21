Уряд змінив правила перерахунку за тепло і гарячу воду під час надзвичайних ситуацій у воєнний час

Визначено особливості здійснення перерахунку за послуги з постачання тепла та гарячої води залежно від установлених параметрів характеристик надання послуг, що обумовлено пошкодженням джерел теплопостачання, що виникли в результаті обстрілів РФ.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанов КМУ від 06.02.2024 N 127 «Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості» і від 30.01.2026 N 118 «Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості у разі виникнення надзвичайної ситуації в період воєнного стану в Україні».

Урегульовано питання щодо здійснення перерахунків вартості комунальних послуг в період виникнення надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні, враховуючи обставини, що виникли внаслідок пошкоджень джерел теплопостачання та неможливості забезпечення споживачів якісними послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води з причин, не залежних від виконавців цих послуг.

Зокрема, визначено особливості здійснення перерахунку за послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води залежно від установлених параметрів характеристик надання послуг, що обумовлено пошкодженням джерел теплопостачання, що виникли в результаті збройної агресії РФ.

Визначено необхідність здійснення перерахунків розміру плати за комунальні послуги споживачам усіма без виключення виконавцями комунальних послуг (не залежно від території здійснення ними діяльності). Установлено, що виконавець не несе відповідальності у вигляді сплати споживачеві неустойки (штрафу, пені) за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості у разі виникнення надзвичайної ситуації в період воєнного стану в Україні.

Надано можливість органам місцевого самоврядування здійснювати з резервного фонду місцевого бюджету на безповоротній основі компенсацію витрат, повʼязаних із наданням послуг за відповідний період, за умови виникнення надзвичайної ситуації, що призвела до неможливості забезпечення виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води належної якості цих послуг та здійснення ними відповідних перерахунків споживачам, з метою подальшого здійснення виконавцями комунальних послуг заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

