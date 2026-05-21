Чому речник національної асоціації адвокатів взяв Єрмака на поруки?

Сьогодні, 21 травня, ВАКС розглядав апеляцію щодо запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Під час засідання суддя заявив, що адвокат Олексій Шевчук висловив бажання взяти колишнього очільника Офісу Президента на поруки.

Саме Шевчук став єдиним публічним представником адвокатської спільноти, який відкрито заявив про готовність поручитися за Єрмака. У розмові з UA.News він пояснив, чому вважає цю справу політичною, заявив про грубі процесуальні порушення та розкритикував рішення суду про тримання під вартою.

Адвокат заявив, що він не знайомий з Єрмаком особисто, але має професійну позицію, мовляв, незалежно від прізвища, йдеться про адвоката, права якого, на його думку, були грубо порушені ще на етапі слідства.

Я категорично не погоджуюсь з тим, як це відбувається

Як речник Національної асоціації адвокатів України, як людина, яка дотична до адвокатського самоврядування, категорично не погоджуюсь з тим, що людині, яка є адвокатом і представником адвокатської спільноти, інкримінують правопорушення економічного характеру і при цьому допускають величезну кількість процесуальних порушень.

А саме: повідомляють про підозру з порушеннями, публічно розголошують матеріали досудового розслідування. І я думаю, що вчиняють ще низку грубих порушень, які в подальшому матимуть наслідком перемогу громадянина і адвоката в Європейському суді з прав людини.

По-перше, йому категорично не можна було обирати найтяжчий запобіжний захід при тих обставинах, які ми бачимо. Тим більше, коли йдеться про адвоката і економічний злочин. Є альтернативні заходи. Зокрема — моя порука як представника адвокатського самоврядування. Це певною мірою колегіальна підтримка. Я публічно несу відповідальність за своїх колег.

Про публічний осуд: я не боюся

Я ніколи не боявся осуду. Я вів і справу Савченко, і Іл-76, і багато інших резонансних процесів. Ми з Єрмаком не знайомі. Але він адвокат, а отже — представник моєї спільноти.

І я вам нагадаю важливу річ. Коли Найєм відхрестився від свого адвоката Олексія Носова, якого затримувало НАБУ, я теж публічно брав його на поруки. Тому що я вважаю: не можна кидати колегу сам на сам із проблемою.

Тримання під вартою — це найтяжчий запобіжний захід. І з практики ЄСПЛ мають бути переконливі підстави для його застосування. А тут людина не переховувалась, сама прийшла до суду, після перерви знову з’явилася. Тобто він не ухиляється від процесу.

Я взагалі в шоці від того, що людині в економічному злочині, ще й адвокату, обирають тримання під вартою без нормального обговорення альтернатив.

Суд не захотів слухати поруку

Я не зміг особисто прибути на судове засідання, бо переніс операцію. Але подав усі документи до суду. І суд мав би мене викликати, заслухати, пояснити Єрмаку права і дати мені можливість обґрунтувати поруку. Суд цього не зробив.

Очевидно, що в умовах цього резонансу суд не захотів би обирати чисту поруку чи просто заставу. Але сама позиція представника адвокатського самоврядування, який бере свого колегу на поруки, вже свідчить про відсутність ризиків.

Суд забув про військових

Це дуже важливий момент. Судді навіть не розглянули питання того, що Єрмак представляє військових у межах проекту «Адвокат плюс». Вони закривають адвоката під вартою, а завтра військовий не може отримати правову допомогу.

Тобто своїм рішенням суд поставив під ризик право на захист українських військових. І все це — при наявності альтернативних запобіжних заходів.

Суд — це не шоу

Суд — це не шоу. І це нам нав’язали, «активні безробітні», які перетворили судові процеси на спектакль. Суд — це як операція. Є протокол і ти по ньому працюєш. Як тільки замість хірургічного шва починають малювати тату — пацієнти помирають на столі.

Саме це зараз відбувається з судами. Уже винесли вирок у телеграм-каналах. І це дуже небезпечна історія. Якби сьогодні якийсь причмелений парламентар подав законопроект, що вирок у телеграм-каналі є законним, то вони б уже, мабуть, і розстрілювали людей.

Ця справа політична. На сто відсотків

Політична. Сто відсотків політична. Тут — медійний шум і публічна розправа. Мене не цікавить, це Єрмак чи хтось інший. Мене цікавить, щоб процес був один для всіх. Я певен, що процесуально вона вже програна обвинуваченням. Медійний шум, який був їм потрібен для публічності, знівелював будь-який процесуальний успіх у цій справі.

Це могла бути зовсім інша кваліфікація

Справа могла мати іншу кваліфікацію. Яку? Дуже просту — шахрайство. І це не підслідність НАБУ. Я вам скажу більше: ми навіть не бачимо потерпілих. Ніхто не заявив, що в нього забрали кошти. Немає зрозумілої доказової бази. І на цьому тлі створюється величезний медійний шум.

Телеграм-канали не можуть керувати країною

Інформаційна кампанія навколо цієї справи — небезпечна тенденція. Це дуже тонкий лід, коли телеграм-канали керують країною. Я вважаю, що якщо хочеш когось судити — суди по закону. Без шоу, без кампаній, без публічних розправ. Бо завтра на місці Єрмака може опинитися будь-хто. Навіть ті судді, які сьогодні ухвалюють ці рішення.

Нагадаємо, Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу на запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. За результатами розгляду суд залишив рішення без змін. Єрмак оскаржував раніше обраний йому запобіжний захід.

