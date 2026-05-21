Почему спикер национальной ассоциации адвокатов взял Ермака на поруки?

Адвокат Алексей Шевчук выразил желание взять бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака на поруки.

Сегодня, 21 мая, ВАКС рассматривал апелляцию по вопросу о мере пресечения в отношении Андрея Ермака. В ходе заседания судья заявил, что адвокат Алексей Шевчук выразил желание взять бывшего главу Офиса Президента на поруки.

Именно Шевчук стал единственным публичным представителем адвокатского сообщества, который открыто заявил о готовности поручиться за Ермака. В беседе с UA.News он объяснил, почему считает это дело политическим, заявил о грубых процессуальных нарушениях и раскритиковал решение суда о содержании под стражей.

Адвокат заявил, что он не знаком с Ермаком лично, но имеет профессиональную позицию, мол, независимо от фамилии, речь идет об адвокате, права которого, по его мнению, были грубо нарушены еще на этапе следствия.

Я категорически не согласен с тем, как это происходит

Как представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины, как человек, имеющий отношение к адвокатскому самоуправлению, категорически не согласен с тем, что человеку, который является адвокатом и представителем адвокатского сообщества, инкриминируют правонарушения экономического характера и при этом допускают огромное количество процессуальных нарушений.

А именно: сообщают о подозрении с нарушениями, публично разглашают материалы досудебного расследования. И я думаю, что совершают еще ряд грубых нарушений, которые в дальнейшем приведут к победе гражданина и адвоката в Европейском суде по правам человека.

Во-первых, ему категорически нельзя было выбирать самую строгую меру пресечения при тех обстоятельствах, которые мы видим. Тем более, когда речь идет об адвокате и экономическом преступлении. Есть альтернативные меры. В частности — моя порука как представителя адвокатского самоуправления. Это в определенной степени коллегиальная поддержка. Я публично несу ответственность за своих коллег.

О публичном осуждении: я не боюсь

Я никогда не боялся осуждения. Я вел и дело Савченко, и Ил-76, и многие другие резонансные процессы. Мы с Ермаком не знакомы. Но он адвокат, а значит — представитель моего сообщества.

И я вам напомню важную вещь. Когда Найем открестился от своего адвоката Алексея Носова, которого задерживало НАБУ, я тоже публично брал его на поруки. Потому что я считаю: нельзя бросать коллегу один на один с проблемой.

Содержание под стражей — это самая тяжелая мера пресечения. И по практике ЕСПЧ должны быть убедительные основания для ее применения. А здесь человек не скрывался, сам пришел в суд, после перерыва снова явился. То есть он не уклоняется от процесса.

Я вообще в шоке от того, что человеку, обвиняемому в экономическом преступлении, да еще и адвокату, назначают содержание под стражей без нормального обсуждения альтернатив.

Суд не захотел слушать поручительство

Я не смог лично прибыть на судебное заседание, потому что перенес операцию. Но подал все документы в суд. И суд должен был меня вызвать, заслушать, объяснить Ермаку права и дать мне возможность обосновать поручительство. Суд этого не сделал.

Очевидно, что в условиях этого резонанса суд не захотел бы выбирать чистое поручительство или просто залог. Но сама позиция представителя адвокатского самоуправления, который берет своего коллегу на поруки, уже свидетельствует об отсутствии рисков.

Суд забыл о военных

Это очень важный момент. Судьи даже не рассмотрели вопрос о том, что Ермак представляет военных в рамках проекта «Адвокат плюс». Они помещают адвоката под стражу, а завтра военный не сможет получить правовую помощь.

То есть своим решением суд поставил под угрозу право на защиту украинских военных. И все это — при наличии альтернативных мер пресечения.

Суд — это не шоу

Суд — это не шоу. И это нам навязали «активные безработные», которые превратили судебные процессы в спектакль. Суд — это как операция. Есть протокол, и ты по нему работаешь. Как только вместо хирургического шва начинают рисовать татуировки — пациенты умирают на столе.

Именно это сейчас происходит с судами. Уже вынесли приговор в телеграм-каналах. И это очень опасная история. Если бы сегодня какой-то причмеленный парламентарий подал законопроект, что приговор в телеграм-канале является законным, то они бы уже, наверное, и расстреливали людей.

Это дело политическое. На сто процентов

Политическое. На сто процентов политическое. Здесь — медийный шум и публичная расправа. Меня не интересует, это Ермак или кто-то другой. Меня интересует, чтобы процесс был одинаковым для всех. Я уверен, что с процессуальной точки зрения дело уже проиграно обвинением. Медийный шум, который был им нужен для публичности, нивелировал любой процессуальный успех в этом деле.

Это могла быть совсем другая квалификация

Дело могло иметь другую квалификацию. Какую? Очень простую — мошенничество. И это не подследственность НАБУ. Я вам скажу больше: мы даже не видим потерпевших. Никто не заявил, что у него забрали средства. Нет понятной доказательной базы. И на этом фоне создается огромный медийный шум.

Телеграм-каналы не могут управлять страной

Информационная кампания вокруг этого дела — опасная тенденция. Это очень тонкий лед, когда телеграм-каналы управляют страной. Я считаю, что если хочешь кого-то судить — суди по закону. Без шоу, без кампаний, без публичных расправ. Потому что завтра на месте Ермака может оказаться кто угодно. Даже те судьи, которые сегодня принимают эти решения.

Напомним, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу на меру пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. По результатам рассмотрения суд оставил решение без изменений. Ермак обжаловал ранее избранную ему меру пресечения.

