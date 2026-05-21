  1. В Украине

Украина подала вышиванку в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

19:01, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вышиванку официально номинировали на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Украина подала вышиванку в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина официально подала вышиванку в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Досье уже было передано на рассмотрение Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия через Министерство иностранных дел и Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

По ее словам, украинская вышиванка является одним из главных символов национальной идентичности, объединяющей разные поколения, регионы и украинцев по всему миру. Она подчеркнула, что в узорах и орнаментах заложены история, традиции и культурное наследие Украины.

Также Бережная подчеркнула, что вышиванка остается частью современной культуры — традиционные элементы активно используют украинские дизайнеры, а вышитая одежда все чаще появляется на международных подиумах и культурных мероприятиях.

фото: Татьяна Бережная

Напомним, 21 мая в Украине в двадцатый раз отмечают День вышиванки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина ЮНЕСКО

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]