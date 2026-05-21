Украина подала вышиванку в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Вышиванку официально номинировали на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина официально подала вышиванку в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Досье уже было передано на рассмотрение Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия через Министерство иностранных дел и Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

По ее словам, украинская вышиванка является одним из главных символов национальной идентичности, объединяющей разные поколения, регионы и украинцев по всему миру. Она подчеркнула, что в узорах и орнаментах заложены история, традиции и культурное наследие Украины.

Также Бережная подчеркнула, что вышиванка остается частью современной культуры — традиционные элементы активно используют украинские дизайнеры, а вышитая одежда все чаще появляется на международных подиумах и культурных мероприятиях.

фото: Татьяна Бережная

Напомним, 21 мая в Украине в двадцатый раз отмечают День вышиванки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.