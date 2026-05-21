  В Украине

Скрыли состояние: суды привлекли к ответственности депутата и двух должностных лиц местных советов

19:55, 21 мая 2026
Должностных лиц наказали за скрытые в декларациях активы.
Суды привлекли к ответственности депутата и двух должностных лиц местных советов на основании материалов проверок относительно полноты заполнения деклараций. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Вижницкий районный суд Черновицкой области признал виновной ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Берегометского поселкового совета Вижницкого района Черновицкой области в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. По результатам проведенной НАПК проверки установлено, что в декларации за 2023 год она не указала принадлежащую ей на праве собственности квартиру в Киеве площадью 43 кв. м стоимостью более 3 млн грн. Ее приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на один год.

Кроме того, Роменский горрайонный суд Сумской области признал виновным депутата Хмелевского сельского совета Роменского района Сумской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Должностное лицо указало недостоверные сведения в ежегодной декларации за 2024 год на сумму более 1,37 млн грн. Суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.

Аналогичное по виду и размеру наложенного административного взыскания решение принял Дрогобычский горрайонный суд Львовской области в отношении главного специалиста, инспектора по благоустройству, эколога отдела безопасности и контроля Департамента городского хозяйства Дрогобычского городского совета Львовской области. В его декларации за 2024 год установлены недостоверные сведения на сумму 800 тыс. грн.

В то же время по результатам проведенных проверок за первую декаду мая НАПК направило в Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины три обоснованных заключения о выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 КУоАП. Речь идет о недостоверных сведениях в декларациях за 2024 год:

мастера леса Исаевского лесничества филиала «Самборское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» — на сумму 787,6 тыс. грн;

депутата Городокского поселкового совета Житомирского района Житомирской области — на сумму 898,6 тыс. грн;

старосты Викторовского старостинского округа № 4 Мироновского городского совета Обуховского района Киевской области — на сумму 987,4 тыс. грн.

НАПК напомнило, что недавно на основании материалов проверок относительно полноты заполнения деклараций во Львовской и Полтавской областях двух депутатов местных советов привлекли к административной ответственности за подачу заведомо недостоверных сведений в декларациях.

