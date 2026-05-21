Родственникам украинских и молдавских дипломатов хотят разрешить осуществлять оплачиваемую деятельность

Ратификация Соглашения позволит предоставить членам семей украинских и молдавских дипломатических представительств или консульских учреждений право осуществлять оплачиваемую деятельность.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №0375 «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений».

Законопроектом предлагается ратифицировать Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений, совершенное 10.02.2026 в г. Киеве.

Ратификация Соглашения позволит предоставить членам семей украинских и молдавских дипломатических представительств или консульских учреждений право осуществлять оплачиваемую деятельность на территории, соответственно, Республики Молдова и Украины на принципах взаимности после подтверждения своего статуса в порядке, определенном указанным Соглашением.

