Родственникам украинских и молдавских дипломатов хотят разрешить осуществлять оплачиваемую деятельность

19:08, 21 мая 2026
Ратификация Соглашения позволит предоставить членам семей украинских и молдавских дипломатических представительств или консульских учреждений право осуществлять оплачиваемую деятельность.
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №0375 «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений».

Законопроектом предлагается ратифицировать Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений, совершенное 10.02.2026 в г. Киеве.

Ратификация Соглашения позволит предоставить членам семей украинских и молдавских дипломатических представительств или консульских учреждений право осуществлять оплачиваемую деятельность на территории, соответственно, Республики Молдова и Украины на принципах взаимности после подтверждения своего статуса в порядке, определенном указанным Соглашением.

Верховная Рада Украины Украина Молдова

