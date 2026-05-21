Владимир Зеленский посетил фортификации возле Беларуси: что рассказал об угрозе

Зеленский заверил, что украинские Силы обороны не забыли о наступлении из Беларуси в 2022 году и готовы к любому сценарию.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Славутич, чтобы проверить подготовку к защите в случае нового российского наступления из Беларуси.

Глава государства во время визита пообщался с руководителями Киевской и Черниговской областей.

«Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся. Это касается и защитных сооружений — фортификаций и другого, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении, — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области», — сказал Президент в видеообращении 21 мая.

Украинский лидер напомнил, что в 2022 году наступление было и с территории Беларуси также. Зеленский заверил, что украинские Силы обороны не забыли об этом и готовы к любому сценарию.

«Много вопросов от громад, которые граничат с Беларусью. И, конечно, нужно очень сильно усилить ПВО — именно так, как сказали люди. Министр обороны Украины знает этот приоритет — должно быть распределение дополнительного оборудования, оно будет. Есть эта возможность. Ожидаю доклад по результатам», — сказал Зеленский.

Также он добавил, что финансирование для всех оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении тоже есть.

