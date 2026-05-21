  1. В Украине

Владимир Зеленский посетил фортификации возле Беларуси: что рассказал об угрозе

19:00, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленский заверил, что украинские Силы обороны не забыли о наступлении из Беларуси в 2022 году и готовы к любому сценарию.
Владимир Зеленский посетил фортификации возле Беларуси: что рассказал об угрозе
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Славутич, чтобы проверить подготовку к защите в случае нового российского наступления из Беларуси.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства во время визита пообщался с руководителями Киевской и Черниговской областей.

«Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся. Это касается и защитных сооружений — фортификаций и другого, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении, — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области», — сказал Президент в видеообращении 21 мая.

Украинский лидер напомнил, что в 2022 году наступление было и с территории Беларуси также. Зеленский заверил, что украинские Силы обороны не забыли об этом и готовы к любому сценарию.

«Много вопросов от громад, которые граничат с Беларусью. И, конечно, нужно очень сильно усилить ПВО — именно так, как сказали люди. Министр обороны Украины знает этот приоритет — должно быть распределение дополнительного оборудования, оно будет. Есть эта возможность. Ожидаю доклад по результатам», — сказал Зеленский.

Также он добавил, что финансирование для всех оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении тоже есть.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Беларусь Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]