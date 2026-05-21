Выплаты в 2000 грн: кому из пенсионеров автоматически продолжат помощь

Часть пенсионеров из числа ВПЛ в 2026 году сможет автоматически продлить получение государственной помощи на проживание в размере 2000 грн.

Пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещённых лиц, могут продолжить получать государственную помощь на проживание. Однако автоматическое продление выплат предусмотрено только для тех, кто соответствует установленным требованиям по уровню дохода.

Речь идёт о ежемесячной помощи для ВПЛ в размере 2000 гривен. После первоначального назначения её выплачивают в течение шести месяцев, а затем помощь могут продлить автоматически. В 2026 году такое продление доступно пенсионерам, если их личный ежемесячный доход не превышает 10 380 гривен.

При этом при оценке права на выплаты учитываются только доходы самого пенсионера. Заработная плата, пенсия или другие доходы мужа или жены не влияют на решение о начислении помощи.

Помимо пенсионеров, право на автоматическое продление выплат имеют также люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью до 18 лет, дети с тяжёлыми заболеваниями без установленной инвалидности, дети-сироты и лица из их числа в возрасте до 23 лет. Также помощь предусмотрена для приёмных родителей, родителей-воспитателей и опекунов.

Оформить помощь на проживание для ВПЛ можно как онлайн через приложение «Дія», так и лично — в ЦПАУ или органах местного самоуправления.

