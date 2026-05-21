  В Украине

ВАКС избрал меры пресечения двум судьям ВС по делу о коррупции в Верховном Суде

17:37, 21 мая 2026
Двум судьям Верховного Суда избрали меры пресечения в виде залога.
В четверг, 21 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меры пресечения в виде залога в размере 2,5 млн грн и 2 млн грн соответственно к двум судьям Верховного Суда. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.

Подозреваемые не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязаны внести средства на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда или обеспечить их внесение залогодателем.

На подозреваемых также возложены процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору или суду;
  • не выезжать за пределы Киевской области и г. Киева без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти имеющиеся паспорта для выезда за границу; другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

«Срок действия обязанностей – до 21.07.2026 включительно.

Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда», - добавили в ВАКС.

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

