  1. В Украине

МИД рекомендует украинцам воздерживаться от поездок в Конго из-за эпидемии Эболы

17:13, 21 мая 2026
Граждан, уже находящихся в стране, призывают следовать инструкциям местных властей и следить за официальными сообщениями.
Министерство иностранных дел Украины призывает граждан воздержаться от поездок в регионы Демократической Республики Конго, где зафиксирована вспышка вируса Эбола. Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Как отмечается на сайте ведомства, 17 мая Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила факт эпидемии вируса Эбола в ДР Конго. По данным МИД, распространение инфекции зафиксировано в провинциях Итури и Южное Киву.

В связи с этим гражданам Украины рекомендуется не посещать указанные регионы.

Украинцам, которые уже находятся на территории Демократической Республики Конго, советуют воздержаться от поездок в затронутые провинции, следовать инструкциям местных органов власти и регулярно проверять официальные сообщения Посольства Украины в ДР Конго.

В случае чрезвычайных ситуаций в МИД Украины напоминают о доступных каналах связи.

Горячая линия Посольства Украины в Демократической Республике Конго:

+243 82 000 7109 (WhatsApp, Signal, Telegram), электронная почта: [email protected], [email protected].

Круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины: +38 044 238 15 88, электронная почта: [email protected].

Лента новостей

