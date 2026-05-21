Украинцев предупредили о вспышке Эболы в Африке: в какую страну лучше не ездить

Украинцам не рекомендуют ехать в одну африканскую страну.

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в регионы Демократической Республики Конго, пораженные вирусом Эбола.

«МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в регион, пораженный эпидемией. Вирус быстро распространяется по провинциям Итури и Южное Киву», — говорится в заявлении МИД.

Тем гражданам Украины, которые уже находятся на территории ДР Конго, министерство рекомендует:

не ездить в упомянутые провинции;

соблюдать указания местных компетентных органов;

отслеживать официальные сообщения Посольства Украины в ДР Конго.

