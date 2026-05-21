Несет ли водитель автомобиля ответственность за наезд на водителя электросамоката, который выехал неожиданно – решение суда

Черноморский городской суд прекратил производство по делу в отношении водителя, который столкнулся с ребенком на электросамокате.

Черноморский городской суд Одесской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела № 501/2157/26

17 апреля 2026 года в 13:40 в городе Черноморск по улице Виноградной, 31 водитель, управляя автомобилем «Опель», государственный номерной знак соответствующий, подъезжая к тротуару, не уступил дорогу лицу, которое двигалось на электросамокате по тротуару слева от него. В результате произошло столкновение, которое привело к повреждению транспортных средств.

Водителю вменялось в вину нарушение пункта 18.1 Правил дорожного движения Украины (водитель транспортного средства не пропустил пешеходов, приближающихся к нерегулируемому пешеходному переходу) и пункта 10. 2 Правил дорожного движения Украины (нарушение правила выезда на дорогу из жилой зоны, дворов, стоянок, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, за что ответственность предусмотрена ст. 124 КУоАП).

Привлеченный к ответственности в судебном заседании пояснил, что в данной ситуации пешеходы должны были переходить проезжую часть, а не переезжать. Если бы они переходили или замедлились, то он смог бы среагировать вовремя и столкновения не произошло бы. А поскольку они ехали, было невозможно среагировать.

Пояснения привлеченного к ответственности, его письменные объяснения и показания свидетеля свидетельствуют о том, что дети ехали на самокате по тротуару на большой скорости, пересекая проезжую часть.

Что решил суд

Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КоАП.

Суд установил, что лицо, двигавшееся на электросамокате, не является пешеходом в понимании Правил дорожного движения, поскольку электросамокат является транспортным средством, а не устройством, которое ведут. Поэтому требования пункта 18.1 ПДД об уступке дорогу пешеходам на переходе в данной ситуации не применяются.

Также суд не установил нарушения пункта 10.2 ПДД, поскольку автомобиль двигался по проезжей части, а не выезжал с прилегающей территории.

Постановление может быть обжаловано в Одесский апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

