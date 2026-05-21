После 60 лет женщина захотела перейти из льготной пенсии на обычную: что решил суд

Суд объяснил, можно ли после 60 лет перейти из льготной пенсии на пенсию по возрасту и получить перерасчет выплат.

Винницкий окружной административный суд рассмотрел дело №120/16991/25 относительно правомерности отказа органа Пенсионного фонда в перерасчете пенсии с применением показателя средней заработной платы за 2022–2024 годы лицу, которое получает пенсию по возрасту на льготных условиях как мать ребенка с инвалидностью. Суд исследовал вопрос, имеет ли такое лицо право после достижения 60-летнего возраста перейти на пенсию по возрасту на общих основаниях с применением нового показателя средней заработной платы.

Обстоятельства дела

Истец, которая с 2013 года получает пенсию по возрасту на льготных условиях как мать ребенка с инвалидностью, обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области с заявлением о переводе на пенсию по возрасту с применением показателя средней заработной платы в Украине за 2022–2024 годы.

Пенсионный орган отказал в таком перерасчете, указав, что пенсия по возрасту на льготных условиях не является отдельным видом пенсионного обеспечения, а потому отсутствуют основания для повторного назначения пенсии по возрасту с применением нового показателя средней заработной платы.

Не согласившись с такой позицией, истец обратилась в административный суд. Она просила признать противоправным отказ, оформленный письмом Пенсионного фонда, а также обязать осуществить перерасчет пенсии с применением показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествовавших обращению за назначением пенсии, то есть за 2022–2024 годы.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в солидарной системе назначаются три вида пенсионных выплат: пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности и пенсия в связи с потерей кормильца. При этом лицу, имеющему одновременно право на различные виды пенсии, назначается один из них по его выбору.

Суд обратил внимание, что статья 45 Закона №1058-IV регулирует порядок перевода с одного вида пенсии на другой. Вместе с тем законодательством предусмотрена возможность применения нового показателя средней заработной платы только в случаях, прямо определенных законом, в частности при первом переводе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту при наличии необходимого страхового стажа.

Анализируя спорные правоотношения, суд сослался на правовые выводы судебной палаты по рассмотрению дел о защите социальных прав Кассационного административного суда Верховного Суда, изложенные в постановлении от 22 октября 2024 года по делу №300/5450/23. В указанном постановлении Верховный Суд отступил от ранее сформированной практики и указал, что пенсия по возрасту на льготных условиях не является отдельным видом пенсионного обеспечения, а представляет собой разновидность пенсии по возрасту с уменьшением пенсионного возраста.

Суд подчеркнул, что льготная пенсия по возрасту, назначенная в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении», выплачивается в порядке и на условиях, определенных Законом №1058-IV. Следовательно, лицо, которому уже назначена пенсия по возрасту на льготных условиях, не имеет права после достижения общего пенсионного возраста повторно переходить на пенсию по возрасту на общих основаниях с применением нового показателя средней заработной платы.

Также суд отметил, что обращение лица с заявлением о назначении пенсии по возрасту на общих основаниях после получения льготной пенсии не является переводом с одного вида пенсии на другой в понимании части третьей статьи 45 Закона №1058-IV, поскольку речь идет об одном и том же виде пенсионного обеспечения — пенсии по возрасту.

Кроме того, суд указал, что письмо Пенсионного фонда, которым было сообщено об отказе в перерасчете пенсии, не является решением субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины, а носит характер ответа на обращение.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска и отказал в удовлетворении требований о признании противоправным отказа Пенсионного фонда и обязательстве осуществить перерасчет пенсии с применением показателя средней заработной платы за 2022–2024 годы.

