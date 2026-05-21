В Армия+ запустили курс для военных о психологической помощи собратьям в кризисных ситуациях

В приложении Армія+ появился новый образовательный курс под названием «Взаимопомощь в кризисных ситуациях». Его создали для того, чтобы военные могли лучше распознавать психологические проблемы у своих побратимов и оказывать поддержку в сложные моменты.

В курсе объясняют, как вовремя заметить признаки эмоционального или психологического кризиса, правильно разговаривать с человеком в тяжелом состоянии и в каких случаях стоит обращаться к специалистам.

Также программа содержит практические рекомендации по поддержке побратимов и советы по самопомощи для тех, кто помогает другим.

Чему обучает курс «Взаимопомощь в кризисных ситуациях»

Обучение состоит из пяти модулей, которые помогают последовательно разобраться в теме кризисной поддержки:

как распознать тревожные признаки и факторы риска;

почему важно прямо говорить о суицидальных мыслях;

как поддержать человека без осуждения и давления;

как оценить уровень опасности и когда привлекать специалистов;

как действовать в практических ситуациях с побратимами, ранеными военными или близкими;

как заботиться о собственном состоянии во время помощи другим.

В курсе также рассматриваются распространенные мифы, роль поддержки окружения и значение внимательного разговора в кризисный момент, рассказали в Минобороны.

Как построено обучение

Материалы курса сочетают теорию и практические примеры. Уроки содержат смоделированные ситуации, которые помогают понять, как действовать в реальной жизни: как начать разговор, какие вопросы задавать, как слушать человека и оставаться рядом.

Отдельный модуль посвящен реакциям самого помощника — эмоциональному истощению, тревоге, чувству вины и способам самопомощи.

Курс разработали Департамент социального обеспечения Минобороны и управление психологического обеспечения Главного управления социального обеспечения. В основу программы легли материалы тренинга, подготовленного специалистами Университетской клиники Акерсхус в Норвегии совместно с Центром психического здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия».

