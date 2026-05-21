  1. В Украине

Ежегодный отпуск в первый год работы: когда можно взять и сколько дней предоставляется

14:31, 21 мая 2026
Через несколько месяцев после трудоустройства работник может уйти в отпуск, сколько дней отдыха предоставляется и кто имеет право оформить его раньше.
Ежегодный отпуск в первый год работы предоставляется по правилам, определённым трудовым законодательством. Право на отпуск полной продолжительности обычно возникает после определённого периода непрерывной работы, однако в некоторых случаях работники могут получить его раньше.

Закон Украины «Об отпусках» предусматривает, что ежегодный основной отпуск составляет не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора.

В первый год работы право на ежегодный отпуск полной продолжительности работник получает после шести месяцев непрерывной работы на предприятии.

Если отпуск предоставляется раньше этого срока, его продолжительность обычно определяется пропорционально фактически отработанному времени, кроме случаев, предусмотренных законом.

Отпуск полной продолжительности до истечения шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию работника предоставляется:

  • женщинам — перед отпуском по беременности и родам или после него, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребёнка с инвалидностью;
  • лицам с инвалидностью;
  • лицам в возрасте до восемнадцати лет;
  • мужчинам, жёны которых находятся в отпуске по беременности и родам;
  • лицам, уволенным после прохождения срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трёх месяцев, не считая времени переезда к месту жительства;
  • совместителям — одновременно с отпуском по основному месту работы;
  • работникам, которые успешно обучаются в учебных заведениях и хотят присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачётов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;
  • работникам, имеющим путёвку для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;
  • родителям-воспитателям детских домов семейного типа;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

Работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, по их желанию предоставляется ежегодный отпуск или его часть (не менее 12 календарных дней) для сопровождения ребёнка к месту расположения учебного заведения и обратно. При наличии двух и более детей указанного возраста такой отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребёнка, поясняет Федерация профессиональных союзов Украины.

Ежегодные отпуска за второй и последующие годы работы могут быть предоставлены работнику в любое время соответствующего рабочего года.

