Щорічна відпустка у перший рік роботи: коли можна взяти та скільки днів надається

Через скільки місяців після працевлаштування працівник може піти у відпустку, скільки днів відпочинку надається та хто має право оформити її раніше.

Щорічна відпустка у перший рік роботи надається за правилами, визначеними трудовим законодавством. Право на повну тривалість відпустки зазвичай виникає після певного періоду безперервної роботи, однак у деяких випадках працівники можуть отримати її раніше.

Закон України «Про відпустки» передбачає, що щорічна основна відпустка становить щонайменше 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який обчислюється з дня укладення трудового договору.

У перший рік роботи право на щорічну відпустку повної тривалості працівник отримує після шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Якщо відпустка надається раніше цього строку, її тривалість зазвичай визначається пропорційно до фактично відпрацьованого часу, окрім випадків, передбачених законом.

Відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

жінкам – перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю; особам з інвалідністю; особам віком до вісімнадцяти років; чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами; особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання; сумісникам – одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою; працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування; батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу; в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини, пояснює Федерація професійних спілок України.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

