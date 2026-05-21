Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують законодавчо врегулювати питання виплат компенсацій, пенсій та доплат, присуджених особі за рішенням суду, але не виплачених їй за життя. Йдеться про законопроєкт №15032, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів щодо забезпечення збереження права на такі виплати за членами сім’ї померлого та його спадкоємцями.

Необхідність ухвалення документа, автори законопроєкту обґрунтовують численними випадками, коли громадяни через суд домагалися перерахунку пенсій або виплати компенсацій від Пенсійного фонду України, однак виконання судових рішень затягувалося на роки. У результаті траплялися ситуації, коли особа помирала до фактичного отримання присуджених коштів, а ці суми не включалися до спадщини, через що члени сім’ї не могли їх отримати.

Водночас у Верховній Раді та Комітеті з питань бюджету висловили зауваження до законопроєкту. Там наголосили, що чинне законодавство вже врегульовує ці правовідносини, а запропоновані зміни можуть створити ризики для правової визначеності та призвести до додаткового навантаження на бюджет.

У Верховній Раді зазначають, що стаття 1227 Цивільного кодексу України передбачає передачу членам сім’ї або включення до спадщини всіх соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були отримані ним за життя. Експерти вважають, що виплати, присуджені судом, уже охоплюються поняттям «соціальні виплати», тому окреме уточнення є зайвим.

Також наголошується, що проблема часто полягає не у відсутності правового механізму, а у процедурі оформлення спадщини. Для отримання таких коштів спадкоємці мають звернутися до нотаріуса, подати рішення суду та оформити процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні.

Крім того, експерти звертають увагу на ризики запропонованих змін. Нова редакція статті 1219 ЦК України може створити враження, що спадкоємці набувають не лише право на вже нараховані суми, а й право на подальші соціальні виплати померлого, що суперечить природі соціально-правових відносин.

Також зміни до статті 1227 ЦК України та статті 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення» можуть звузити права спадкоємців, оскільки у запропонованій редакції виплати здійснюватимуться лише у випадках, коли вони призначені за рішенням суду, тоді як чинне законодавство дозволяє спадкувати всі належні померлому виплати незалежно від наявності судового рішення.

Згідно з аналізом законопроєкту №15032, доцільність його ухвалення у запропонованій редакції є сумнівною, оскільки питання спадкування компенсацій та соціальних виплат уже належним чином врегульоване чинним законодавством.

У Комітеті з питань бюджету оцінили вплив законопроєкту на державні видатки. Зокрема реалізація законопроєкту матиме вплив на показники державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду, оскільки потребуватиме додаткових видатків для здійснення відповідних виплат спадкоємцям.

Комітет, посилаючись на статті 27 і 109 Бюджетного кодексу України та статтю 93 Регламенту Верховної Ради України, зазначив, що законопроєкт передбачає зміни до статей 1219 і 1227 Цивільного кодексу України та статті 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Відповідно до них, суми компенсацій, виплат і доплат, присуджених за рішенням суду та не отриманих за життя, передаватимуться членам сім’ї або входитимуть до складу спадщини.

Крім того у висновку Міністерства фінансів України зазначається, що реалізація положень законопроєкту вплине на показники державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України, однак визначити обсяг додаткових видатків неможливо через відсутність вихідних даних. Мінфін також не підтримав законопроєкт.

Також, до законопроєкту не подано фінансово-економічного обґрунтування, розрахунків та пропозицій щодо джерел покриття витрат, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу та Регламенту Верховної Ради України.

За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету дійшов висновку, що законопроєкт №15032 матиме вплив на показники бюджету та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету і Пенсійного фонду України. У разі ухвалення закон має вводитися в дію з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

Додамо, що законопроєкт №15032 пропонує внести зміни до чинної редакції Цивільного кодексу України 2003 року, тоді як у проєкті нового Цивільного кодексу України, який ухвалили в першому читанні вже закладено подібні підходи до регулювання спадкових правовідносин. Як писала «Судово-юридична газета», згідно з проєкту ЦК України, що до складу спадщини входять усі права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися через його смерть. Водночас встановлюються винятки — права, нерозривно пов’язані з особою, зокрема особисті немайнові права, право на аліменти, пенсію та соціальні виплати.

Також уточнюється, що грошові суми, які належали спадкодавцеві, але не були ним отримані за життя, входять до складу спадщини, включаючи заробітну плату, пенсію, соціальні виплати та інші платежі майнового характеру.

Серед іншого передбачено спадкування прав на компенсації та відшкодування шкоди, у тому числі моральної, якщо вони були присуджені судом за життя особи, а також перехід відповідних обов’язків у межах вартості спадкового майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.